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Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG'yi sahasına gömdü

Sarı-lacivertliler, 20’de Batshuayi ile açılışı yaptı. 84’te Oosterwolde ile 2 fark ı yakaladı. Zafer gecesinde kapanış golünü 90+4’te Tadic (pen.) attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG’yi sahasına gömdü

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe Belçika temsicisi Union Saint Gilloise'yi replasmanda 3-0 yenerek büyük bir avantajın sahibi oldu. 4. dakikada Sadiki'nin pasında topla buluşan Nilsson'un ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 20. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz'in ortasında kale önünde Çağlar'ın kafayla indirdiği topa Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. 36. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı atağında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

OOSTERWOLDE'DEN HARİKA GOL
84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dzeko, savunmadan atağa kalkan Oosterwolde'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, orta alandan aldığı meşin yuvarlakla sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta topu köşeden filelere gönderdi: 0-2. 90+3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Burgess'in eline çarpan top sonrasında VAR uyarısıyla penaltı geldi. Penaltıyı Tadic kullandı: 0-3.

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