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Becao ve Bonucci ile sarsılan Fener’e Çağlar’dan da kötü haber geldi ama yılmadı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Becao ve Bonucci ile sarsılan Fener’e Çağlar’dan da kötü haber geldi ama yılmadı

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Belçika deplasmanından bir gün önce Becao'nın sakatlık haberiyle sarsılan Fenerbahçe'de maç öncesi de Bonucci'den kötü haber geldi. İtalyan stoper, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Maça Djiku-Çağlar ikilisiyle başlayan Sarı-Lacivertliler'e bir darbe de Çağlar'dan geldi. Milli stoper, çok iyi başladığı Gilloise maçının 35. dakikasında sakatlanarak kenara alındı. Çağlar'ın yerine Ferdi oyuna girerken, Oosterwolde sol stopere geçti. Her türlü olumsuzluğa rağmen Sarı Kanarya, maçı kazandı. Maçın sonlarında İsmail Yüksek de sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

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