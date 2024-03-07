Yeni emekliye ikramiye: Bu ay başvur 6 bin TL al

Emeklilere bu yıl dini bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılırken, bu ödemeden yeni aylık bağlanacaklar da yararlanabilecek. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği verilenlere de aylık bağlama oranları doğrultusunda ödenen ikramiyenin ilki 10 Nisan'dan, ikincisi 16 Haziran'dan önce yatırılacak. Aylık başvuru yapmaya hazırlananlar da başvuru tarihine göre ya bu iki ödemeyi ya birini alabilecek. Bazı kişiler ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak. İşte emekli adaylarının merak ettiği soruların yanıtları...



KİMLER HANGİ İKRAMİYEYİ ALACAK?

İkramiye almak için bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu nedenle Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı ikramiyesinden Mart'ın sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Bu kişiler bu yılki iki bayram ikramiyesini de yani toplam 6 bin lira alacak. Kurban Bayramı ise Haziran'a denk geliyor. Mart'tan sonra ancak Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanların ilk ikramiyesi de Kurban Bayramı ikramiyesi olacak. Haziran'da ve sonrasında aylık başvurusu yapanlar ise

önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.



ÖDEME TARİHİ ERKENE ÇEKİLİRSE, ÖRNEĞİN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ MART'TA VERİLİRSE BU AY AYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA ETKİSİ OLUR MU?

İkramiye ilk yasalaştığında düzenleme 'ödemenin yapılacağı tarihte' aylık alıyor olmak şeklindeydi. Daha sonra 'ödemenin yapılacağı tarihte' ibaresi 'bayramın

içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Yani ikramiye için bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor almak gerekiyor. Bu nedenle ödemenin erkene alınması ikramiye hakkını etkilemiyor. İlk ikramiye erkene çekilip bu ay ödense de Mart sonuna kadar emekli aylığı başvurusunda bulunanlar aylıkları bayramın olduğu ay olan Nisan'da bağlanmış olacağından bu ödemeden yararlanabilecek. Aylıkları bağlandıktan sonra ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.



SÜRESİNDE BAŞVURAN HERKES İLK İKRAMİYEYİ ALIR MI?

Emeklilik şartlarınızı tamamladığınızdan emin olmalısınız. Örneğin; priminiz eksik kalmışsa ya da yıl şartını tamamlamamışsanız aylığınız bağlanmaz. Bu ay başvuruda bulunmuşsanız ancak incelemeler sırasında şartları sağlamadığınız ortaya çıkarsa bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alamazsınız. Şartları sağladıktan sonra emekli aylığınız bağlanır ve bu tarihe göre ikramiyeden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

BAŞVURU YAPILMIŞ AMA AYLIK BAĞLAMA İŞLEMİ YETİŞMEMİŞSE NE OLACAK?

Süresinde aylık başvurusu yapanlar, aylık bağlama işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte ikramiyelerini alabilecek.



AYLIĞA HAK KAZANDIĞIM TARİH OLAN AYIN SON GÜNÜ HAFTA SONUNA DENK GELİYOR. HAFTA SONU AYLIK BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

e-Devlet üzerinden başvuruyu hafta sonu yapmanıza bir engel bulunmuyor. E-Devlet'ten 31 Mart gün sonuna kadar yaptığınız başvurular Mart ayında yapılmış sayılıyor.

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