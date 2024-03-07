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Uzmanı uyardı: Hepatitin farkında değiliz! Tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine ve kansere neden oluyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Uzmanı uyardı: Hepatitin farkında değiliz! Tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine ve kansere neden oluyor

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Dünyada yaklaşık 250 milyon kişinin Hepatit B, 70 milyon kişinin de Hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor. Hepatit C ile yaşayan 5 kişiden 4'ü enfekte olduğunu bilmiyor. Hepatit, tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine ve kansere neden olabiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, "Kesin kanı kan tahlilinde ortaya çıkar. Hastanın sürekli takip edilmesi gerekir. Hepatit B grubunun ömür boyu tedavisi vardır. Tıpkı hipertansiyon ya da şeker hastalığı gibi ömür boyu kullanılacak ilaç tedavileri mevcuttur. Değerler düşene kadar ilaç tedavisi B grubunda da kullanılır. Hepatit B ve C, ailede bir kişide bile çıktıysa ailedeki bütün bireylerin Hepatit açısından taranması gerekir" diyor.

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