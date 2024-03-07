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İstanbul'da ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok olay yerinden telefon almadık dedi I Kurbanın ailesi aksini iddia etti

Yazar Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı’yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Mısır’a kaçan anne oğul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Acı’nın ortağının iddiaları ise akıllarda soru işareti bıraktı: 3 telefonumuz kayıp!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
İstanbul’da ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok olay yerinden telefon almadık dedi I Kurbanın ailesi aksini iddia etti

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İstanbul'da önceki gece meydana gelen kaza gündemi salladı. Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan mühendis Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. O sırada Porsche marka lüks cip gruba çarptı.

Acı ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Timur Cihantimur çıktı. Ehliyetsiz çocuğun, yazar Eylem Tok ile estetikçi Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı. Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu ile birlikte saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30 sıralarında Mısır'a kaçtı.

Yazar Tok "Bu işin sorumlusu benim. Annelik iç güdüsü ile oğlumu kaçırdım" dedi. Cinayet gibi kazada ölen Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz ise son derece önemli iddialarda bulundu: Kazadan sonra arkadaşlarımız İbrahim, Hasan ve Tahsin'in cep telefonu hala ortada yok. Telefonlardan birini aradığımızda bir kadın açtı ve oğlunuz iyi deyip kapattı.

BABANIN DA SABIKASI KABARIK
'Doctor B.' lakaplı Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 18 Haziran 2023'te trafik çevirmesine takıldığı öğrenildi. 1.24 promil alkollü olduğu belirlenen doktorun tutanak tutulacağı sırada olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğiyle bir başına kalan genç kadın şunları söyledi: Ben adalet istiyorum. Kaçsalar bile bir ambulansı arayıp kaçabilirlerdi. O korkuyla evet annelik içgüdüsü belki ama orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil!
YUNUS EMRE KAVAK - DENİZ YUSUFOĞLU

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