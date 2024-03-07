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Alperen’den tarihi rekor: Milli basketbolcu Spurs potasına tam 45 sayı bıraktı!

Spurs karşısında 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokla oynayan yıldız pivot, Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu’nu geçerek bir maçta en çok sayı atan Türk oyuncu oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Alperen’den tarihi rekor: Milli basketbolcu Spurs potasına tam 45 sayı bıraktı!

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NBA' de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün performansıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor... Genç yıldız, takımının San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği karşılaşmada 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokla kariyer rekoru kırdı.

21 yaşındaki oyuncu ayrıca NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bir maçta Mehmet Okur 43, Hidayet Türkoğlu da 39 sayı kaydetmişti. Alperen, bu rekorunun yanı sıra bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma istatistiklerine ulaşan 5. oyuncu oldu. Daha önce Anthony Davis 2 kez, Joel Embiid, James Harden ve John Drew da 1'er kez bu performansı sergilemişti. Milli basketbolcu ayrıca 21 yıl 224 günle, 5 oyuncu arasında bunu başaran en genç isim olarak tarihe geçti.

GALİBİYETİ EASON'A ARMAĞAN ETTİ
Alperen Şengün, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada tarihe geçen performansını dün ameliyat olan takım arkadaşı Tari Eason'a adadı. Milli basketbolcu, açıklamasında "Onu çok seviyorum. Daha güçlü geri gelecektir. Ona ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Tari Eason da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Alperen Şengün'ün açıklamaları karşısında çok duygulandığını söyledi.

WEMBANYAMA 10 SAYIDA KALDI
San Antonio Spurs'de yıldız çaylak Victor Wembanyama 10 sayı ve 10 ribaunt üreterek Alperen'in parıltılı gecesinde suskun kaldı. Bir başka- Milli oyuncumuz Cedi Osman da 6 sayı, 4 ribauntla oynadı.

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