Turkuvaz'da büyük buluşma! Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi bugün yapılıyor: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede; Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Lideri Azra Zeynep Talakoğlu, kadınların sınırları zorlaması gerektiğini vurgulayacak bir konuşma yapacak. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'ın teknoloji dünyasında kadınların deneyimlerini paylaşacağı konuşmasının ardından, Veri Bilimci ve Yapay Zeka Araştırmacısı, Akademisyen Şebnem Özdemir, yapay zekâ çağında kadınların rolünü ele alacak. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal cinsiyet eşitliğinde stereotipleri değiştirmenin ve rol modelleri yaratmanın önemini vurgulayacak. Sporda kadın gücünün önemine odaklanacak olan Vakıfbank Altyapı Menajeri ve Eski Kaptan Melis Gürkaynak'ın konuşmasının ardından, Vakıfbank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schurmann, sporda yükselen kadın gücünün etkilerini açıklayacak. Oyuncu Gonca Vuslateri'nin sanat dünyasında kadın olmanın zorluklarını ve başarılarını anlatacağı zirvede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise siyaset dünyasında kadın olmanın önemini ele alacak. Zirvede Sinan Akçıl da canlı performans sergileyecek.

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