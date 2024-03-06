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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanacağı bayram ikramiyesi için kollar sıvandı. Bakan Işıkhan, ‘Ödeme günlerini planlıyoruz’ dedi, emeklilere yeni destekler olacağını da müjdeledi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Mart 2024 Güncelleme 06 Mart 2024, 07:01
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilerin dul ve yetimlerin bayram ikramiyesini yüzde 50 artıran düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından ödeme takvimi için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını söyledi. Yasanın Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz" yanıtını verdi.

YENİ DESTEKLER GELİYOR
Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii" dedi. İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

NE ZAMAN ÖDENEBİLİR?
Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'da... Bu tarihten önce, büyük bir ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Ancak bu tarihlerden önce ödenmesi de mümkün. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

KİM, NE KADAR ALACAK?
Emekli: 3.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 2.250 TL
Ölüm aylığı (% 50): 1.500 TL
Ölüm aylığı (% 25): 750 TL
2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

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