Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Külliye'de ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, "Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. İsrail'in bu tavrının en büyük sebebi, Batılı güçlerin verdikleri destektir. Türkiye olarak garantörlük çerçevesinden sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu açıkladık" dedi. Abbas da, "Filistin'e desteğinizden dolayı müteşekkiriz. Filistin halkına gönderdiğiniz yardımlardan dolayı da en içten minnettarız" diye konuştu.

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