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2 metro hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu, ‘Bakırköy- Bahçelievler- Kirazlı Hattı’nda tarihi verdi

Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının bu ay içinde hizmete açılacağını belirten Bakan Uraloğlu, ‘Bakırköy- Bahçelievler- Kirazlı Hattı’nda da açılış muhtemelen 10 Mart’ta’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Mart 2024 Güncelleme 06 Mart 2024, 07:01
2 metro hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu, ‘Bakırköy- Bahçelievler- Kirazlı Hattı’nda tarihi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy- Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını söyledi. Uraloğlu, "Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'ni bu ay içinde açacağız" dedi. Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin her düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, şunları söyledi: "Projeye ilişkin detaylar önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinde netleşecek. Her düzeyde, gerek bakanlar gerekse genel müdürler düzeyinde konuşuyoruz. İyi ilerliyor, görüşüyoruz." Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Türkiye ucundaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Orta Koridor'un bir parçası olarak projeye verdikleri öneme dikkati çeken Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Bu ay yetişmeyecek, zorlamıyoruz. Oranın ihalesini yaptık" diye konuştu.

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