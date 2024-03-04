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Dışarıda fırtına gibi esen Fenerbahçe evinde kaybettiği puanlara yanıyor

F.Bahçe 14 deplasmanın 13’ünü kazandı. Dış sahada sadece 2 puan kaybetti. 2 deplasman maçı daha kazanırsa kulüp rekoru kırılacak. Kadıköy’de 9 puan kaybedilmeseydi Fener şimdi açık ara liderdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:01
Dışarıda fırtına gibi esen Fenerbahçe evinde kaybettiği puanlara yanıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Bu sezon ligde misafir takım olarak 14 maça çıkan Sarı-lacivertliler; galibiyet, kalesini gole kapama ve topladığı puan bakımından zirvede yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile daha şimdiden 40 puana ulaşmayı başardı. Süper Lig'in kalan 5 deplasman maçında 1 galibiyet daha alması durumunda 14 galibiyete ulaşacak Sarı-Lacivertliler, 2010-2011 sezonuna ait rekorunu egale edecek. Tüm bu istatistiki verilerin ardından akıllara Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği 9 puan geliyor. Sarı Kanarya, Kadıköy'de Trabzonspor'a mağlup olurken, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile ise berabere kalmıştı.

İŞTE BECAO FARKI
Uzun bir aranın ardından Hatay deplasmanında forma giyen Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Sarı-Lacivertli ekibe iyi geliyor! Fenerbahçe Becao'nun forma giydiği 10 lig maçını da kazandı. Bu maçlarda Sarı-Lacivertliler kalesinde sadece 2 gol gördü. Becao'nun ligin ilk yarısındaki Pendik deplasmanında tendonu kopmuş ve uzun bir tedavi sürecinden geçmişti. Brezilyalı futbolcu uzun bir aranın ardından ilk maçı olmasına karşın Hatay deplasmanında hatasız ve güven verici bir performans ortaya koymuş ve Fenerbahçe için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha ispat etmişti.

SAINT GILLOISE STARTI VERİLDİ
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Hatay maçında ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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