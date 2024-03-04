Anadolu Efes son nefeste! Reeder Samsunspor’u 91-86’lık skorla mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Samsunspor'u konuk etti. İlk çeyreği 21-19 önde geçen Efes devre arasına ise 45-43 geride gitti.

3. çeyrekte de Sek Henry ile hücumda etkili olan konuk takım son 10 dakikaya 70-60 önde girdi. Son bölümler büyük çekişmeye sahne olsa da daha az hata yapan Efes güldü. Diğer sonuçlar: Aliağa-Merkezefendi: 89-81, F.Bahçe-Tofaş: 109-77.

TREZEGUET'YE MİLLİ DAVET

Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet, Mısır Milli Takımı'ndan davet alan 7 oyuncu arasında yer aldı. Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde kamp yapacak olan Mısır, burada dostluk turnuvasına katılacak. Mısır, 22 Mart'ta BAE'de Yeni Zelanda ile hazırlık maçı oynayacak ve Tunus ile Hırvatistan arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.



BOĞAZDA F1 GECESİ

Türkiye'nin lider otomobil yayını Otohaber ve 90 yıldır yayımlanan dünyanın ilk erkek dergisi Esquire'ın Formula 1 Sezon Açılış Partisi, Cumartesi akşamı Oligark İstanbul'da gerçekleşti. 24 yarış ile Formula 1 tarihinin en uzun sezonu olan 2024 sezonunun açılış yarışı Bahreyn GP'sinin izlenmesiyle başlayan gece, yarış sonrasında Oligark İstanbul'un harika müzik ve menüsünün eşlik ettiği keyifli bir parti ile devam etti.

Aston Martin Türkiye, Castrol, DeLonghi, Pirelli ve TCL sponsorluğunda gerçekleştirilen gecede Esquire Yazı İşleri Müdürü Özge Dinç ve Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Eray Özgür, geceye katılan ünlü isimlerle yakından ilgilenirken sezonun ilk yarışını Red Bull'dan Max Verstappen kazandı. İkinci sırayı da Red Bull'dan Sergio Perez alırken üçüncü basamakta Ferrari'den Carlos Sainz yer aldı.



Geceye ATV haber spikeri Cem Öğretir ve eşi Seda Öğretir'in yanı sıra Anıl Altan, Emre Yusufi, Şahika Ercümen, Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Dinçkök, Rami Narin, Turgut Tunçalp, Çağrı Çıtanak ve Gökçe Eyüpoğlu gibi ünlü isimler katılım gösterdi.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün Alanya-Trabzon maçı haricinde 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Adana Demir, Karagümrük'ü konuk ederken, 20.00'de Antalya, Gaziantep'i ağırlayacak.



EYÜPSPOR'A YENİ STAT

Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da gündem yeni stat. Kulübün uzun yıllar maçlarını oynadığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi adına çalışmalar başladı.



LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla NBA tarihinde 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu. Denver'da Jokic, 35 sayı 10 ribaundla double double yaptı.



TÜRKİYE SPOR DEVRİMİ YAŞIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de amatör sporcu ve kulüp temsilcileriyle bir restoranda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını söyleyen Bakan Bak, "Spor devrimi yaşarken de Türkiye'nin dört bir yanında başta stadyumlar, spor salonları, basketbol sahaları gibi binlerce tesis yaptık. Spor tabana yayılıyor ve artarak devam edecek. İnşallah hep beraber bu sporcularımızla bu genç nüfusun oluşturduğu dinamik yapıyla yeni şampiyonlar, yeni sporcular çıkaracağız ve yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BAŞAKŞEHİR'DEN TEK KURŞUN

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir evinde Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadı'nda kazanan 1-0 ile Başakşehir oldu. 34'te Mouandilmadji kırmızı kart görüp, Samsun'u 10 kişi bıraktı. 47'de Aleksic, 3 puanı getiren golü attı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir, 39 puana yükselip Avrupa iddiasını sürdürdü. Samsun ise 33 puanda kaldı.



KONYASPOR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Pendikspor ile Konyaspor, 28. haftada karşılaştı. Maçta kazanan 2-0 ile Konya oldu. Konuk ekibe zaferi getiren golleri 12'de penaltıdan Sokol Cikalleshi ile 74'te Valon Ethemi attı. Konya, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 6 ay sonra deplasmanda güldü. İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıkan Pendik 26 puanda kaldı.



GÖZTEPE TAM GAZ

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında ilk iki sırayı hedefleyen Göztepe, Boluspor'u konuk etti. İzmir ekibi 45+6'da Romulo'nun penaltı golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Romulo 49. dakikada bir kez daha sahne aldı ve Göztepe maçı 2-0 kazandı. Sarı- Kırmızılılar bu galibiyetle haftayı en yakın rakibi Kocaeli'nin 7 puan önünde 2. sırada tamamladı. Göz- Göz, 10 Mart'ta Şanlıurfaspor'a konuk olacak.



ADA DERBİSİNDE MUHTEŞEM DÖNÜŞ

İngiltere Ligi'nin 27. haftasında Manchester City ile Manchester United karşılaştı. ManU, 8. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. City ise 56 ve 80. dakikalarda Philip Foden ile geri döndü. Erling Haaland 90+1'de skoru ilan etti: 3-1. City puanını 62 yaptı ve Liverpool'la farkı 1'e indirdi.



LEVERKUSEN EMİN ADIMLARLA

Bundesliga'da Bayer Leverkusen son sürat şampiyonluğa koşuyor. Alman devi, deplasmanda Köln'ü 37'de Jeremie Frimpong ve 73'te Alejandro Grimaldo'nun golleriyle 2-0 kazandı. 24 haftada 20 galibiyet, 4 beraberlik alarak 64 puana yükselen Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'e 10 puan fark attı. Bitime 10 maç kala Leverkusen mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.



SÖRLOTH COŞTU VILLARREAL GÜLDÜ

La Liga'da Villarreal, eski Trabzonsporlu golcü Alexander Sörloth'un hat-trick yaptığı maçta Granada'yı 5-1 mağlup etti. Sörloth; 7, 19 ve 66'da sahne aldı. 32'de Capoue ve 47'de Guedes, Sarı Denizaltılar'ın diğer gollerini attı. Granada'nın tek sayısı ise son dakikada Theo Corbeanu'dan geldi.