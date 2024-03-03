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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal galibiyet sonrası konuştu: Hedef şampiyonluk

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Doğru oynadık. Hak ettiğimiz güzel bir sonuç aldık. Hedef şampiyonluk” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal galibiyet sonrası konuştu: Hedef şampiyonluk

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kupadan elendikten sonra reaksiyon vermeleri gerektiğini ve bunun da başarıyla üstesinden geldiklerini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bu akşam bunu başardık. 2-0 öne geçtikten sonra da çok net pozisyonlarımız vardı, bunları da değerlendirebilirdik. Beklentimin yüksek olduğu oyuncuların saha içinde çok iyi cevap verdiğini gördüm. Fred'in coşkusu, enerjisi, Becao'nun 4-4,5 ay sonra sahaya yüreğini ortaya koyması, beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL KARDEŞİM
İsmail Kartal, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e başarılar dilerken, "O benim kardeşim. Ne kadar büyük zorluklarla çalıştığını görüyoruz ve biliyoruz. Ona başarılar diliyorum" diye konuştu. Oyuncularına övgülerde bulunan İsmail Kartal şöyle noktaladı: "Takımdaki oyuncuların hepsi üst düzey. Herkese aynı mesafedeyiz. Hepsini ne kadar sevdiğimizi biliyorlar. Şu ana kadar güzel geldik. Sezon sonuna kadar sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bazı oyuncuları oynamaları için, bazılarını yıpratmamak için değişiklikler yaptım. Zor bir deplasmandan 3 puan alarak güzel bir reaksiyon verdi takım. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyorum."

DEPLASMAN CANAVARI!
Şampiyonluk yolunda küme düşmeme savaşı veren Hatayspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle almayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Mersin'de kazandığı maçla bu sezon dış sahada başarılı performansını sürdürdü. Sarı Kanarya bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 deplasman maçından 13. galibiyetini almayı başardı. Fenerbahçe sırasıyla; Samsunspor, Ankaragücü, Alanya, Kasımpaşa, Pendik, Beşiktaş, Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Başakşehir, Antalya, Rize ve son olarak Hatay'ı mağlup etti. Sarı- Lacivertliler sadece Adana Demir ile 0-0 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti. 42'i puanının 40'ını toplayan Fener, sadece 6 gol yerken, 32 kez ağları sarstı.

YÜKSEK CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart gören İsmail Yüksek, Pendikspor ile yapılacak maçta cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

2011'E YAKLAŞIYOR
Süper Lig'de son 8 maçını kazanan Fenerbahçe, dış sahada daha uzun son serisini yakaladığı Ocak-Ekim 2011 arasında lig rekoru kırmıştı (12G).

MERSİN'DE KADIKÖY HAVASI
Hatayspor'a ev sahipliği yapan Mersin kenti dün Sarı- Lacivertti. Hatay yönetiminin ekstra bilet ayırdığı deplasman tribünlerinin tamamı doldu. Stadyumun 3/4'ünü Fenerbahçeli futbolseverler doldurdu

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