Szymanski’nin son haftalardaki form düşüklüğü, Fenerbahçe’nin hücum gücünü zayıflatıyor

F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Sebastian Szymanski son haftalardaki kötü performansıyla eleştiriliyor. Sezon başında taraftarların sevgilisi konumundaki yıldız futbolcunun düşüşü dikkat çekiyor.

Polonyalı oyuncu Ankaragücü ile oynanan kupa maçına ilk 11 başlamış ama beklentilerin uzağında kalmıştı. Süper Lig'de ilk 16 haftada 9 gol atan Symanski, son 15 resmi maçta ise sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 41 karşılaşmada boy gösteren ve 12 gol, 14 asist üreten yıldız oyuncu son haftalardaki kötü performansıyla teknik heyeti de şaşırtıyor. Bilindiği gibi sezon başında Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9.7 milyon Euro ödenmişti

HATAY MAÇI STARTI VERİLDİ

Süper Lig'de cumartesi günü Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı. Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.



GÖZLER FRED VE BECAO'DA

Fenerbahçe kupada rotasyona gitmesinin ardından Süper Lig'deki Hatayspor maçında ideal 11'ine dönüyor. Sarı-Lacivertli takımda sakatlıklarını atlatan Fred ve Becao'nun Hatayspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Fred'in durumu yakından takip edilirken, Brezilyalı futbolcuyla ilgili son karar maç öncesi sağlık ekibi tarafından verilecek. Djiku'nun kart cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Teknik Direktör İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü'nün yanında Becao'yu değerlendirmek istiyor.



SHAQ'TEN ALPEREN'E ÖVGÜLER

Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder'ın Houston Rockets'i 112- 95 mağlup ettiği karşılaşmada 23 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Bu performans TNT'de yorumculuk yapan Shaquille O'Neal'ın dikkatini çekti. Shaquille O'Neal yaptığı değerlendirmede, "Bana Pau Gasol'ün gençliğini hatırlatıyor. Bu çocuğu seviyorum gerçekten. Onu daha iyi bir takımda görmek isterim. Etrafında daha yetenekli adamların olduğu bir takımda olsaydı, kesinlikle iyi iş çıkarırlardı" ifadelerini kullandı.

ZEMAN HASTANELİK OLDU

Fenerbahçe'nin eski hocası Zdenek Zeman, 19 Şubat'ta geçirdiği ameliyatın ardından yeniden hastaneye yatırıldı. 76 yaşındaki teknik adamın şah damarına takılan stentlerden birinde sorun yaşandığı belirtildi



BARTUĞ ELMAZ 1.5 AY YOK

Sivas'ın Pendik ile oynadığı maçta omuzu çıkan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bartuğ Elmaz'ın son durumu netlik kazandı. Sivas'ın Fenerbahçe'den kiraladığı genç yıldız 1.5 ay forma giyemeyecek.



MONTELLA'DAN ZİYARET

A.Gücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçını Eryaman Stadyumu'nda takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün Başkent ekibini ziyaret etti.

ASLAN ATV'DE SAHNE ALIYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.45'te start alacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.