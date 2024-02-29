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Fenerbahçe'de son haftalardaki düşüş taraftarları oldukça tedirgin ediyor

Sergilenen futbol Eylül- Ekim aylarını mumla aratıyor. Takımın yıldızlarında hem form hem fiziki düşüş var. Ayrıca Sarı-Lacivertli camia İsmail Kartal’ın tercihlerini de ciddi şekilde tartışıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Fenerbahçe’de son haftalardaki düşüş taraftarları oldukça tedirgin ediyor

Fenerbahçe, son olarak kupada Ankaragücü'ne yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-Lacivertliler'in son haftalarda oynadığı futbolda gözle görülür bir gerileme var. 7-8 haftadır kötüye giden futbol dışında takım fiziksel anlam- da da rakiplerine saha için- de cevap veremiyor. F.Bahçe son 4 resmi maçta skor olarak geriye düştü.

Sorumluluk alması gereken yıldız oyuncular Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic gibi isimlerin performansında büyük düşüş var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da son haftalardaki oyuncu ve taktik tercihleriyle taraftarların hedefinde. Tecrübeli teknik adamın son olarak Ankaragücü maçındaki ilk 11 tercihi ve sağ ayaklı olan Osayi'yi sol bekte başlatması büyük eleştiri aldı. 15 günde 5 maça çıkacak olan Fenerbahçe büyük olumsuzluklar içerisinde kritik sınavlara hazırlanacak.

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