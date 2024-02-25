Fenerbahçe ölüp ölüp dirildiği maçta Kasımpaşa’yı 90+6’da devirdi

Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. 13. dakikada. Dzeko'nun çevirdiği topta Cengiz altı pastan topu auta gönderdi. 23'te Cengiz'in kullandığı kornere iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşu direğin yanından auta gitti. 43'te Omeruo'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Livakovic kurtardı.

45'te Mert Hakan'ın ceza sahası içinden çektiği şutu Ali Emre kurtardı. Oosterwolde'nin devam ettirdiği atakta Tadic'in şutunu Dzeko tamamladı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. 52'de Prozo'nun ters vuruşu az farkla kornere gitti. 58'de kullanılan kornerde Prozo'nun kafa vuruşu ağlara gitti:

0-1. 64'te Mert Hakın'ın frikiğinde top köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 66'da Szymanski topu altı pastan auta gönderdi. 80'de kaleciyi geçen Batshuayi'nin vuruşu yan ağlarda kaldı. 90+6'da Yunus Emre'nin elle oynadığı pozisyon için VAR uyarısı sonrası penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Batshuayi penaltı da kaleciye takılsa da dönen topu tamamladı. 2-1. Fenerbahçe 3 puanı aldı.



FERDİ'NİN EN VERİMLİ MAÇI OLDU

Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı dün oynadı. 22 ikili mücadelenin 15'ini kazanan Ferdi, 7 çalım attı. 96 kez topla buluşup, yüzde 87,9 pas isabeti yapan milli yıldız, 2 de şut pası verdi.



PAŞA'NIN BELALISI!

Kasımpaşa önünde zor da olsa kazanan Fenerbahçe'nin rakibine karşı büyük üstünlüğü sürdü. Fener 42. karşılaşmada Paşa önünde 34. galibiyetini elde etti.

BATSMAN SAHNE ALDI

Bu sezon birçok kez Fenerbahçe'yi ipten alan Michy Batshuayi dün yine sahneye çıktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta forma giyen ve 18 gol atan Belçikalı yıldız 3 de asist yaptı.