Trabzonspor, Pendikspor deplasmanında kazandı ve resmi maçlarda üst üste 3. galibiyetini aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

MELER PENALTIYI İPTAL ETTİ

Maçın 26. dakikasında hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun eliyle oynadığı gerekçesiyle önce penaltı verdi.

Meler, VAR uyarısı sonrası penaltıyı iptal etti. 30'da Berat'ın pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın şutu az farkla dışarı gitti. 36'da sağ kanattan gelişen atakta Meunier, pasını Bardhi'ye verdi. Bardhi'nin çaprazdan şutu Erdem'de kaldı. İlk yarı 0-0 bitti.

TREZEGUET VE ENİS FİŞİ ÇEKTİ

57'de Pendik etkiliydi. Nuno'nun ortasında Alpaslan'ın vuruşu auta çıktı. 68'de Trezeguet ceza sahasına gönderdi, Bardhi yerde kalınca penaltı bekledi. Hakem devam dedi. 75'te Visca'nın kullandığı kornerde savunmadan seken top altı pasın içinde Trezeguet'nin önüne düştü. Trezeguet sert vuruşla golü attı: 0-1. 80'de Meunier sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını açtı. Altı pasta topa iyi yükselen Enis düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 0-2. Fırtına, 3 puanı kaptı.

THOMAS MEUNIER İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Thomas Meunier performansıyla büyülüyor. Belçikalı sağ bek, kupada Gençlerbirliği ile oynanan maçta sonradan oyuna girip Eren'e asist yapmıştı. Hatay maçında Trezeguet'ye de gol attıran tecrübeli futbolcu, Pendikspor maçında da Enis Destan'a verdiği gol pası ile dikkat çekti. Performansıyla taraftarlardan da tam not alan yıldız oyuncu, kariyerinde de ilk defa peş peşe çıktığı 3 maçta asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.



UĞURCAN'A MEŞALE ATILDI

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır'a maçın 7. dakikasında meşale atıldı. Kendisine isabet eden meşale sonrası sakatlık yaşayan tecrübeli file bekçisinin tedavisi yapıldı. Tedavi sonrasında ayağa kalkan 27 yaşındaki takım kaptanı, atılan meşaleleri saha dışına kendi elleriyle çıkardı.



BİZ HİÇBİR ZAMAN HAYAL SATMIYORUZ

2-0 kazandıkları Pendikspor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yollarına kazanarak devam ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Fırtına'nın hocası, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. 3 puanı almak önemliydi. Biz hiçbir zaman hayal satmıyoruz. Devre arasında 4 transfer yapıp, kulübü borçlandırmayı tercih etmedik. Ben futbol ve Trabzonspor için doğruları yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. Ayrıca Avcı, "Üçüncü olmak kulübe ekonomik katkı sağlar. Organize ve samimi olmaya devam edeceğiz. İki takımı geçemeyince başarısız mı oluyoruz? Biz, kulüp adına en doğru şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



KALEYİ GOLE KAPATTILAR

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Ocak 2023'ten bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanmayı başardı. Bordo-Mavililer, hem Hatayspor hem de Pendik'i 2-0 ile geçti.



BUNUN DEVAMI GELECEK

Genç golcü Enis Destan, 2-0 kazandıkları Pendik maçının ardından, "Ligin ikinci yarısında yükselen bir ivmemiz vardı. Bunu devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Maçta kazanmayı hak ettik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bunun devamı da gelecek" dedi.



BERAT: HOCAMIZ KULAĞIMIZI ÇEKTİ

Bordo-Mavililer'in orta sahası Berat Özdemir, Pendikspor galibiyetini, "İlk yarı kendimize yakışan bir oyun oynayamadık. İkinci yarı hocamızın biraz kulağımızı çekmesiyle birlikte çok güzel bir reaksiyon verdik. Bize yakışmayan mağlubiyetlerden sonra 3 maçtır kazanmak gerçekten önemliydi" sözleriyle değerlendirdi.

ONUACHU VE PEPE YENİDEN SAHADA

Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile Nicolas Pepe, Uluslar Kupası dönüşü sonrasında oynanan Pendikspor deplasmanında maça yedek başladı. Pepe, 82'de Trezeguet'nin yerine oyuna dahil oldu. Paul Onuachu ise 87. dakikada Enis Destan'ın yerine oyuna girdi.



ÖZYAZICI KABRİ BAŞINDA ANILDI

Trabzonspor'un teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbolunda Anadolu ihtilalini yaratan takımın lideri olarak tarihe kayıt etmiştir. Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.