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İrfan Can Kahveci golleri ve asistleriyle Fenerbahçe'yi kurtarıyor

İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarıda oyuna girerek 1 gol, 1 asist katkısı yaptı. Yıldız isim, bu sezon Süper Lig’deki 5 maçta skora yaptığı direkt katkıyla puanların Fenerbahçe hanesine yazılmasını sağladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
İrfan Can Kahveci golleri ve asistleriyle Fenerbahçe’yi kurtarıyor

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederken bu galibiyette en büyük pay sahibi İrfan Can Kahveci'nin oldu. Oyuna 46. dakikada giren İrfan Can Kahveci 48. dakikada Serdar Dursun'un golünde asist yaparken, uzatma dakikalarında Fenerbahçe'nin 3. golüne imza attı.

Bu yıl gole en çok katkı yaptığı sezonu yaşayan İrfan Can Kahvesi gol ve asistleriyle 5 maçta direkt olarak Fenerbahçe'nin puan almasını sağladı. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Antalya maçında 1 gol, 1 asist yapan İrfan Can, deplasmanda 1-0 kazanılan Alanya maçında gol atmıştı.

Yine deplasmanda 1-0 kazanılan Gaziantep maçında da tek gol ondan gelmişti. 1-1 sona eren Samsun maçında Fenerbahçe'nin golünü atan İrfan Can son olarak da cumartesi gecesi 3-1 kazanılan Rize maçında 1 gol, 1 asist yaptı. İrfan Can'ın yeniden 11'deki yerini alması bekleniyor.

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