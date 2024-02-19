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Efes'i deviren Fenerbahçe kupanın sahibi oldu

Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes’i 80-67 yenen F.Bahçe şampiyonluğa ulaştı. Sarı-Lacivertliler bu kupayı 8. kez müzesine götürdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Efes’i deviren Fenerbahçe kupanın sahibi oldu

Basketbol ING Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes'i 80-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. İlk çeyreği 26-20 önde kapatan Sarı- Lacivertliler devre arasına da 42-35 üstün gitti.

Son çeyreğe de 63-49 önde giren Sarı-Lacivertliler bu periyotta Efes'in geri dönüş çabalarına izin vermedi ve maçı kazandı. Sarı-Kanarya bu sonuçla da Türkiye Kupası'nı 8. kez müzesine götürdü. Sarı-Lacivertliler'de Wilbekin 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius da Fenerbahçe ile ilk kupasını kazandı.

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