Efes’i deviren Fenerbahçe kupanın sahibi oldu

Basketbol ING Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes'i 80-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. İlk çeyreği 26-20 önde kapatan Sarı- Lacivertliler devre arasına da 42-35 üstün gitti.

Son çeyreğe de 63-49 önde giren Sarı-Lacivertliler bu periyotta Efes'in geri dönüş çabalarına izin vermedi ve maçı kazandı. Sarı-Kanarya bu sonuçla da Türkiye Kupası'nı 8. kez müzesine götürdü. Sarı-Lacivertliler'de Wilbekin 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius da Fenerbahçe ile ilk kupasını kazandı.