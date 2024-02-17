ING Türkiye Kupası’nda dev eşleşme! Finalin adı Fener&Efes

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu İlk çeyreği inanılmaz bir performansla 24 sayı önde kapatan Fenerbahçe devreye de 61-28 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA DA ZORLANMADI

Üçüncü periyotta skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, bu çeyreği de 79-46 galip tamamladı. Son çeyrekte de aradaki farkı koruyan Kanarya maçı 99-68 kazandı ve Karşıyaka'yı 81-77 ile geçen Anadolu Efes ile final oynamaya hak kazandı. Final maçı yarın 15.30'da oynanacak.