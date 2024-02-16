Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Mario Branco sezon sonunda ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco ile ilgili olarak önemli bir gelime yaşandı. Fenerbahçe'de önemli transferlere imza atan ve bu sezonki takımın kurulmasının mimarı olan ve tüm planlamaları yapan Branco'nun sezon sonunda Sarı-Lacivertli kulüpteki görevinden ayrılacağı öğrenildi. Mario Branco son olarak Rade Krunic transferinde yoğun mesai harcamış ve Bosna Hersekli orta sahanın Milan'dan transferini gerçekleştirmişti. Daha önce çalıştığı kulüplerde de başarılı işlere imza atan Branco'nun, Porto ve Benfica kulüplerinden teklif aldığı ve bu iki kulüpten birinde çalışma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. 47 yaşındaki Portekizli, kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yaparken Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi devam ettirdi. Branco, 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı. Branco, Hajduk Split, Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da ve PAOK'ta görev aldı.

GERÇEK BİR FUTBOL DEHASI

Futbol dünyasında ilk olarak scout olarak göreve başlayan Mario Branco, sonrasında sportif direktörlük yaptı. Sportif direktörlük yaptığı takımlarda da başarılı iylere imza attı. Özellikle müevazi bir kulüp olan Hajduk Split, onun döneminde şampiyonluğa oynadı. Ve daha birçok düşük bütçeli takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağladı. Portekizli futbol adamının sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Porto ya da Benfica'da görev yapacağı iddia ediliyor.