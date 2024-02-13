Tartışılan adam İsmail Kartal: Taraftarlar Alanya maçı sonrası faturayı hocasına kesti

Alanya beraberliği sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarların sosyal medyada hedefi oldu. Kartal'ın iç sahada puan kaybı yaşadığı 4 kritik maçı TAKVİM inceledi. İşte o kritik hatalar:

1-FENERBAHÇE-TRABZON (2-3)

Kanarya'nın 3-2 yenildiği maçta Zajc, sürpriz şekilde 11'de başladı. Kartal, 3-1 geride olmalarına karşın ilk değişikliği 73'te Samet'in yerine Batshuayi'yi oyuna alarak yaptı. Gole ihtiyaç duydukları anda 80'de Dzeko'nun yerine Mert girdi ve 3 puan elden gitti.

2-FENERBAHÇE-GALATASARAY (0-0)

Taraftarların zafer beklediği derbide Kartal, pasif bir oyunu tercih etti. Cengiz-İsmail ve Tadic-King gibi ezber değişiklikler yapan Kartal, 90'da Dzeko'nun yerine Batshuayi'yi sahaya sürdü. İsabetli şut atamayan F.Bahçe, 1 puana razı oldu.

3-FENERBAHÇE-SAMSUN (1-1)

70'de maç 1-1 sürerken Dzeko, Tadic ve İrfan Can çıktı. Takımın dengesi bozuldu. Beklenen goller gelmeyince, mücadele 1-1 bitti ve Sarı-Lacivertliler yine 2 puan yitirdi.



4-FENERBAHÇE-ALANYA (2-2)

Son oynanan Alanya maçında da Kartal'ın İrfan-Cengiz ezber değişikliği sahnedeydi. İsmail Yüksek'in yerine Batshuayi girdi ve orta alan tamamen rakibe bırakıldı. Dzeko 85'te kenara alındı ve 3 aydır oynamayan Kent sahaya sürüldü.