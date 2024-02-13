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Hatay'ı yendi hayata döndü: Trabzonspor 5 maç süren galibiyet hasretini bitirdi

Taraftarı önünde Trezeguet ve Bardhi’nin golleriyle kazanan Fırtına taraftarının yüzünü güldürdü. Bordo-Mavili takım kötü gidişe son verdi. Abdullah Avcı, "Son haftalardaki en iyi oyunlarımızdandı. 4 maç üst üste kaybettik ama 3 maçı kaybetmeyebilirdik" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
Hatay’ı yendi hayata döndü: Trabzonspor 5 maç süren galibiyet hasretini bitirdi

Trabzon Hatay'ı 2-0 yenerek Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı. 34'te Trezeguet'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Bardhi'nin tamamlamak istediği top auta çıktı. İlk yarı rakibine büyük baskı kuran Trabzonspor, aradığı golü 49'da buldu.

Meunier arka direkte hareketlenen Trezeguet'ye ortaladı. Penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan Trezeguet, Trabzonspor'u öne geçirdi: 1-0. 60'ta Visca savunma arkasına sarkan Bardhi'ye pasını verdi ancak Makedon yıldız karşı karşıya pozisyonda Erce'yi geçemedi. 79'da Enis'in pasında topla buluşan Bardhi topla birlikte ceza sahası yayına kadar geldi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. Fırtına 3 puanı hanesine yazdırdı.

OYUNDAN MEMNUNUM
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Son haftalardaki en iyi oyunlarımızdandı. 4 maç üst üste kaybettik ama 3 maçı kaybetmeyebilirdik. Çok çabuk, yapboz şeklinde değişmiyor her şey. Bazen 13, bazen 11'in 7-8'i olmadı. Şikayet etmedik ve en iyisini yapmaya çalıştık" dedi. Yeni transfer Menuier ile ilgili olarak da konuşan Avcı, "Thomas Meunier'in doğru transfer olup olmadığını bile konuşulmaması gerek. Bizim için doğru bir örnek olarak önümüzde duruyor. Bardhi'nin talipleri varken, yardımcı olmak istiyorum diyerek takımda kaldı. Attığı golle güzel bir katkı verdi" diye konuştu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI!
Trabzonspor-Hatay maçına Bordo-Mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken, az sayıda Hatayspor
taraftarları da takımlarına destek verdi. Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok ise 107 gün sonra kadroda yer aldı.

BİR İLK YAŞANDI
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 28'inci Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini aldı.

FIRTINA KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR
Trabzonspor, Trezeguet'nin kafa vuruşuyla ön geçti. Mısırlı futbolcunun golüyle, Karadeniz Fırtınası bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım oldu. Trabzonspor 13. kez kafa golü buldu. Bu arada yeni transfer Meunier, G.Birliği maçından sonra dün de Trezeguet'nin attığı golde asist yaptı.

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