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Rodriguez ile sıcak temas: Fenerbahçe, Arjantinli ön liberonun peşini bırakmıyor!

İsmail Yüksek’e gelen cazip teklifler Fenerbahçe’yi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, Real Betis’in Arjantinli ön liberosu Guido Rodriguez’in menajeri ile masaya oturdu. Mart ayında yeni bir görüşme daha yapılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Rodriguez ile sıcak temas: Fenerbahçe, Arjantinli ön liberonun peşini bırakmıyor!

Ara transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen Fenerbahçe durmak bilmiyor... Sarı-Lacivertli kulübün daha önce de gündemine gelen Arjantinli ön libero Guido Rodriguez'in menajeri ile görüşme yapıldığı öğrenildi. Sezon sonunda Real Betis ile olan sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez ile mart ayında bir görüşme daha yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

İSMAİL'İN YERİNE ALINACAK
İsmail Yüksek'in sezon sonunda cazip teklifler nedeniyle takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması, Guido Rodriguez'in de haziranda serbest kalacak olması nedeniyle Sarı-Lacivertli kurmaylar şimdiden işi sağlama almaya çalışıyor.

29 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı ön liberonun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro. Guido Rodriguez'i Avrupa'dan birçok kulübün kadrosuna katmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği ve Arjantinli ön liberoya imza parası vermeyi kabul ettiği de gelen haberler arasında. Guido Rodrigue ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

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