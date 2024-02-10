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Beşiktaş transferde gövde gösterisi yaptı! Al Musrati ve Ernest Muci’yi renklerine kattı

Legia Varşova’nın 10 numarası Micu’yu 10 milyon Euro’ya transfer eden Beşiktaş, Braga’nın ön liberosu Al Musrati’yi de 1 milyon Euro kiralama ve 11 milyon Euro’luk zorunlu opsiyon ile bitirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Beşiktaş transferde gövde gösterisi yaptı! Al Musrati ve Ernest Muci’yi renklerine kattı

BEŞİKTAŞ transferin son gününde şov yaptı. Siyah-Beyazlılar, transferin bitimine saatler kala Polonya ekibi Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci ve Portekiz temsilcisi Braga'nın ön liberosu Al Musrati'yi renklerine kattı. Siyah Beyazlılar, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki Libyalı ön liberoyu 1 milyon Euro kiralama bedeli, 11 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'tan 2,5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak olan Al Musrati havaalanında yaptığı açıklamada,"Burada olmak müthiş bir his. Taraftarımızı mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim" dedi. Kara Kartal 10 numara bölgesini de Ernest Micu ile güçlendirdi. Polonya ekibinden 10 milyon Euro'ya transfer edilen ve dün İstanbul'a gelen 22 yaşındaki yıldızla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Siyah-Beyazlılar bu hamleler ile de orta sahasına da güç kattı. Kartal'ın orta sahası Al Musrati-Gedson ve Micu üçlüsünden oluşacak.

DOĞUŞTAN BEŞİKTAŞLI!
KARTAL'IN yeni transferi Ernest Muci'nin doğum tarihi 19.03.2001. 19.03 tarihi Siyah-Beyazlı taraftarları da kendinden geçirdi. Beşiktaş'a gönül veren taraftalar sosyal medyada, "Muci doğuştan Beşiktaşlı" yorumları yaptı.

BUGÜN İMZAYI ATIYORLAR
KARA Kartal, yeni transferleri Ernest Muci ve Al Musrati için bugün saat 15.00'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. Törene başkan Hasan Arat'ın da katılacağı öğrenildi.

FENER'E NİYET KARTAL'A KISMET!
BEŞİKTAŞ'IN transfer ettiği Braga'nın yıldızı Al Musrati'yi Fenerbahçe de transfer etmek için çok uğraştı. Sarı-Lacivertliler o dönem 27 yaşındaki Libyalı orta sahayı ikna edememişti. Beşiktaş, ise başkan Hasan Arat önderliğinde yıldız orta sahayı ikna ederek transferi bitirdi.

6 VE 8 OYNUYOR
27 yaşındaki Al Musrati kariyerinin büyük bölümünde 6 numarada görev aldı. Ancak zaman zaman 8 numarada da görev yapabiliyor.

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