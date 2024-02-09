Beşiktaş atağa geçti! James Rodriguez, Sao Paulo’dan ayrıldı, Siyah-Beyazlılar, Kolombiyalı 10 numarayı getirmek için uğraşıyor

BEŞİKTAŞ'IN bir süredir listesinde bulunan James Rodriguez radikal bir karar alarak takımı Sao Paulo'dan ayrıldı. Marca'nın haberine göre Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Thiago Carpini, "Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten Milli Takım'da da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı" dedi. Yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile Beşiktaş'ın temasa geçtiği kaydedildi. Yönetim, transferin son gününde Rodriguez'i almak için uğraşmaya başladı. 10 numarada görev yapan 32 yaşındaki futbolcu 96 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giydi ve 27 kez fileleri sarsmayı başardı.

ULUSLAR LİGİ'NDE TANIDIK RAKİPLER

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde 4. Grup'ta yer alırken rakipleri ise geçtiğimiz turnuvalarda yakın zamanda eşleştiğimiz ülkelerden Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. B Ligi'ni lider tamamlayan dört grup birincisi A Ligi'ne yükselecek. Turnuvanın 1 ve 2. maçları 5-10 Eylül 2024'te, 3 ve 4. maçlar 10-15 Ekim 2024'te, 5 ve 6. maçlar ise 14-19 Kasım 2024 tarihinde oynanacak.

MERTENS'TEN DEV TEKLİFE RET

G.SARAY'IN 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Mertens'e bir Suudi kulübünden astronomik teklif geldi. Suudiler yıldız golcüye 1.5 yıl için 10 milyon Euro teklif etti. Mertens sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncunun, hem futbolu bırakacak olması hem de kariyerini G.Saray'da bitirmek istediğinden dolayı teklifi reddettiği öğrenildi. Mertens, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum" açıklaması yapmıştı.

ASLAN'DAN DİNKÇİ ATAĞI

YAZ transfer dönemi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir gurbetçi ismi gündeme aldı. Cimbom, bonservisi Werder Bremen'de olan gurbetçi sağ kanat Eren Dinkçi ile ilgileniyor. Dinkçi'nin, daha önce teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacağı öne sürülmüştü. Werder Bremen'de 50 maçta 1 gol, 2 asist yapan genç oyuncu, bu sezon Heidenheim'da 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.



MUSLERA OLAYA HAKİM!

GALATASARAY'DA Hakim Ziyech'in takım içinde ufak bir kriz çıkardığı iddia edildi. Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre Faslı yıldız Hakim Ziyech bir takım arkadaşı ile beraber maaş alamadıkları sebebiyle yarım saat antrenmana çıkmamayı planladı. Takım kaptanı Fernando Muslera ise "Ben 12 senedir buradayım paranız burada kalmaz" diyerek engel oldu. Galatasaray, Ziyech'i Suudi Arabistan kulüplerine pazarlamak istedi ancak tecrübeli oyuncu Sarı- Kırmızılılar'da kaldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 kez sakatlık yaşadı ve 19 maç kaçırdı.

SENİ YENDİM İSTANBUL!

GALATASARAY, bu sezon İstanbul takımlarıyla Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı 9 resmi maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, söz konusu 9 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

G.SARAY ZİRVEDE

TÜRKİYE'DE Ocak ayında sosyal medyada en çok etkileşim alan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 565 milyon etkileşim aldı. Fenerbahçe 318, Beşiktaş ise 166 milyon etkileşim aldı.

HALİL AYRILIĞA YANAŞMIYOR

RİZESPOR'UN kiralamak istediği Halil Dervişoğlu'nun takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi. Galatasaray, Karadeniz ekibiyle anlaşırken Halil'in İstanbul'da kalmak istediği öğrenildi.

KAZIMCAN A.GÜCÜ'NDE

GALATASARAY, Kazımcan Karataş'ı Ankaragücü'ne kiraladı. Dün Ankara'ya giden genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonun bulunmadığı öğrenildi.

ASLAN'DAN DİNKÇİ ATAĞI

YAZ transfer dönemi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir gurbetçi ismi gündeme aldı. Cimbom, bonservisi Werder Bremen'de olan gurbetçi sağ kanat Eren Dinkçi ile ilgileniyor. Dinkçi'nin, daha önce teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacağı öne sürülmüştü. Werder Bremen'de 50 maçta 1 gol, 2 asist yapan genç oyuncu, bu sezon Heidenheim'da 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SARI LACİVERT RÜZGAR

KADROSUNU yıldız transferlerle takviye eden ve bu sezon mücadele ettiği her kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, yoluna doludizgin şekilde devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, 63 puanla zirvede bulunuyor. Ligde 63 kez rakip fileleri havalandıran Sarı-Lacivertliler, kalesinde 18 gol gördü ve +45 averaj elde etti. Ligin lideri olan İsmail Kartal ile öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK'yı 2-0 ile eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Kanarya, aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa'da da başarıyla temsil ediyor. Fenerbahçe, başarılı bir grafik çizdiği UEFA Konferans Ligi'nin ise favori takımlarından biri olarak gösteriliyor. Takımın formundan memnun kalan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada, "Kendimizle yarışıyoruz" yorumları yapıyor.

BATSHUAYİ BELÇİKA'YI SALLADI

GAZİANTEP FK maçında attığı 2 golle takımını sırtlayan Michy Batshuayi'nin performansı, ülkesi Belçika'da da gündem oldu. Belçika basınında yer alan haberde 30 yaşındaki futbolcunun 2024'e çok iyi bir giriş yaptığına dikkat çekilirken, "Michy Batshuayi, performansıyla Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya mesaj gönderdi. Kendisini eleştirenlere de cevap verildi" denildi. Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Batshuayi, 17 gol, 3 asist kaydetti.

SERDAR DURSUN GERİ DÖNDÜ

HÜCUM hattını güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, Karagümrük'te oynayan Serdar Dursun ile anlaştı. Başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede Karagümrük'ün 1 numarası Süleyman Hurma ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç el sıkıştı. Karagümrük'ün son antrenmanına çıkmayan 32 yaşındaki Dursun, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu sezon Karagümrük'te 25 maçta 6 gol kaydeden Serdar Dursun, Darmstadt'ta gol kralı olduktan sonra geldiği Fenerbahçe'de 64 maçta 19 gol, 9 asist kaydetmişti. Serdar, milli forma ile de 10 maçta, 7 gole imza attı.

LINCOLN BİLDİRİLDİ

FENERBAHÇE, Lincoln Henrique'ninBrezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiraladığını resmen açıkladı. Satın alma opsiyonuyla birlikte ülkesine dönen 25 yaşındaki futbolcu için, "Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Yabancı kontenjanı sebebiyle kendine yer bulamayan Lincoln, 2022'de Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3,5 milyon Euro'ya gelmişti.

EFES'TEN MACCABİ'YE TOKAT

THY EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, güvenlik gerekçesiyle Letonya'da oynanan maçta Maccabi Playtika'yı 105-91 yendi. Anadolu Efes 11. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 13. mağlubiyetini aldı.

PAŞA'DAN BEK TAKVİYESİ

TRANSFERDE atağa kalkan Kasımpaşa, Göztepe'desol bek Yunus Emre Gedik'i sezon sonuna kadar kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu da Kasımpaşa'da olacak.

RODRİGUEZ ARTIK ADANA'DA

ADANA Demirspor, İsrail kulübü Hapoel Tel Aviv'den 29 yaşındaki İspanyol orta saha Jose Rodriguez ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray forması da giymişti.

PORZİNGİS HAWKS'I YIKTI

NBA'DE Boston Celtics, Atlanta'yı sahasında 125-117 mağlup ederek Doğu Konferansı liderliğini sürdürdü. Celtics'te Kristaps Porzingis 31 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

LIVERPOOL'UN İLACI ALONSO

İNGİLİZ basını, Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp'un halefinin belli olduğunu iddia etti. Mirror'da yer alan habere göre; Merseyside Kulübü, kariyerine Bayer Leverkusen'de devam eden Xabi Alonso'yu göreve getirmeyi düşünüyor. 42 yaşındaki teknik adamın en iyi seçenek olduğu ve Bundesliga'da başarılı bir grafik çizdiği de hatırlatıldı. Almanya'da 20 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlikle 52 puan toplayan Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, yenilgisiz lider durumda.

MBAPPE REAL'DEN DÜNYALARI İSTEDİ

REAL Madrid, Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol basınında son çıkan haberlere göre, Fransız yıldızın Eflatun-Beyazlılardan istediği ücret belli oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'den 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istiyor. 2022'de PSG ile sözleşme imzalayan Mbappe, 130 milyon euro imza parası almıştı. Mbappe'nin PSG'deki 72 milyon Euro'luk brüt maaşı ise her yıl artıyor. Fransız golcü, sözleşmesindeki tek taraflı yenileme maddesini devreye sokması halinde ise 2025 yılında 90 milyon euro brüt maaş alacak.