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Cengiz Ünder bu sezon 5 kritik Süper Lig maçında kilidi açan oyuncu oldu

Bu sezon 16 Süper Lig maçında 8 gol ve 2 asist yapan Cengiz Ünder skor üretimini en kritik anlarda yapıyor. Yıldız oyuncu, skora yaptığı katkıyla 5 maçın kilidini açmayı başardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Cengiz Ünder bu sezon 5 kritik Süper Lig maçında kilidi açan oyuncu oldu

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder fırtınası esmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu, cumartesi gecesi zorlu Antalya deplasmanında skoru 1-0'a getiren golü atarken bu sezon toplamda 5. maçta kilidi açmayı başardı.

Cengiz Ünder ligin ilk yarısında Samsun deplasmanında skor 0-0'ken Dzeko'ya asist yaptı, Kayseri deplasmanında yine skor 0-0'ken gol attı. Farklı kazanılan ve 4 gol attığı İstanbulspor maçında da Cengiz maçın açılış golünü attı.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'deki maçta Ankaragücü 1-0 öndeyken Cengiz Ünder 2 gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Ve son olarak da Antalya deplasmanında Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 16 Süper Süper Lig maçında görev alan yıldız futbolcu toplamda 8 gol ve 2 asiste imza atarken bu 8 golün 5'i kilidi açan gol oldu. 2 asistinden birisi de yine kilidi açan asist oldu.

ELEŞTİRİLERE EN İYİ CEVAP
Sezon başındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Cengiz Ünder şimdilerde eski günlerine döndü.

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