Oosterwolde kapışması: Avrupa ekipleri Hollandalı yıldız için sıraya girdi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemde Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde, gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Hollandalı oyuncu için 3 teklif geldiği ortaya çıktı.

PEŞİNE DÜŞTÜLER

Geçen sezon pek bir varlık gösteremeyen ancak; bu sezon yükselişte olan 22 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'den Everton'ın yanı sıra Inter ile Napoli'den Fenerbahçe'ye teklif geldi. Gelen üç teklifin de 15 milyon Euro ve bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli yöneticilerin ise gelen tekliflere sıcak bakmadığı ve oyuncuyu şu aşamada satmak istemediği belirlendi.

30 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de 30 karşılaşmaya çıkan Jayden Oosterwolde, 2295 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Bu mücadelelerin 13'ünde sol bekte oynayan Hollandalı futbolcu, 17 mücadelede ise stoper mevkisinde görev aldı. Kanarya'nın 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Oosterwolde'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Ayrıca futbolcudan da Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir talep gelmediği öğrenildi.