Rekor bedelle tarihe geçti! Cimbom’dan Alman devi Bayern Münih’e transfer olan Fransız yıldız Sacha Boey: "Galatasaray’ı hiçbir zaman unutmayacağım"

GALATASARAY forması giyen Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu. Bavyera ekibiyle 2028'e kadar süren bir sözleşme imzalayan Fransız bek, "Hayalimi gerçekleştirdim. Bayern Münih iyi bir takıma sahip. Tarihi başarılarla dolu efsane bir kulüp. Böyle bir kulüp için oynamak benim için büyük onur" dedi. Boey, Galatasaray'a veda mesajında da "Sonsuza kadar hikayemin bir parçası olacaksınız. Teşekkür ederim, sizi asla unutmayacağım" diye konuştu. Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund ise "Boey, G.Saray'da taraftarın favorisiydi. Kalitemizi artıracak" diye konuştu. Öte yandan Boey, İstanbul'dan ayrılmadan Okan Buruk ile vedalaştı

REKOR BEDELLE TARİHE GEÇTİ

SACHA Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı. Cimbom, "Transfer gelirimiz net 30 milyon Euro olup Bayern Münih, şirketimize net 5 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" açıklaması yaptı. Ayrıca Bayern ile yapılacak 2 hazırlık maçının yüzde 50'si de G.Saray'ın kasasına girecek.

ASLANTEPE'DE ZAFER PEŞİNDE

HAFTAYA 57 puan ve averajla 2. sırada giren Galatasaray, bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Rams Park'ta 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Cimbom'da sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'ndaki Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu oynayamayacak. Ligde son 10 maçında yenilmeyen Cimbom, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Maç öncesi Gaziantep FK ise 23 puana sahip.

GAZİANTEP İLE 10. RANDEVU

BUGÜN oynanacak maçla birlikte Galatasaray ile Gaziantep FK takımları 10. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 9 maçta Aslan, biri hükmen olmak üzere 7 galibiyet elde etti. İki takım arasında 1 maç berabere biterken, bir maçı da Antep kazandı. Galatasaray rakibine 21 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Galatasaray, İstanbul'daki maçlarda ise rakibine karşı 4 maçın 3'ünü kazanmayı bildi. 1'inde ise berabere kaldı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

GALATASARAY, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Aslan, Rams Park'ta çıktığı 11 maçta da kazandı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında çıktığı son 28 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor karşısında yaşayan Aslan, söz konusu süreçte 26 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

KAF-KAF'TAN NEFİS ZAFER

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, evinde Anadolu Efes'i 99-81 yendi. Maça etkili başlayan İzmir ekibi ilk periyodu başarılı 3 sayı atışlarıyla geçti. İkinci çeyrekte sert savunma yapan Kaf-Kaf son bölümde de kontrolü elinden bırakmadı. Karşıyaka rahat bir galibiyet yaşadı.

BANDIRMA GİRESUN'A PATLADI

TRENDYOL 1. Lig'in 20. haftasında Bandırmaspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Maçta kazanan 6-0'lık skorla Bandırma oldu. 3 maçtır kazanamayan ve Giresun'a patlayan ev sahibinin gollerini 11'de Foor, ilk gol penaltıdan olmak üzere 29 ve 44'te Djitte, 39'da Emirhan, 80'de Metehan ve 90+1'de Soukou attı. Bandırmaspor 33 puana yükseldi. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

KARAGÜMRÜK ŞOV YAPTI

KÜMEDE kalma savaşı veren Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 24'e çıkardı. Bu sezon 8. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı. Karagümrük'ün gollerini Eysseric, Serdar Dursun (P), Levent Mercan ve Can attı.

PIATEK İLE MUHTEŞEM DÖNÜŞ

KONYASPOR ile Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Büyükşehir Stadı'ndaki mücadelede Konyaspor 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleriyle 2-0'ı yakaladı. Başakşehir ise 67'de Piatek'in penaltıdan attığı golle umutlandı. Piatek, 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkıp, Başakşehir'i 3 puana taşıdı. Alınan bu sonucun ardından Başakşehir 30 puana yükseldi. Konyaspor da 21 puanla haftayı tamamladı.

LİGDE ÇİFTE MAÇ HEYECANI

TRENDYOL Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 17.00'de iki maç heyecanı yaşanacak. Kayserispor sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken İstanbulspor da aynı saate evinde Samsunspor'u konuk edecek.

MEYDAN OKUMAYA HAZIRIZ

KAYSERİSPOR'DA 2.5 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, "Savaşan, mücadeleden korkmayan ve meydan okumaya hazır bir kariyerim oldu. Burada da aynısı olacak" dedi.

DEVAMI MUTLAKA GELECEK

REAL Madrid ile ilk maçına 2-1 kazandıkları Las Palmas karşısında çıkan ve 81. dakikada oyuna giren Arda Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için mutluyum. Devamı mutlaka gelecek" diye konuştu.

SZYMANSKI'YE 35 MİLYON EURO!

FENERBAHÇE'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basınından Przeglad Sportowy'nin haberine göre Tottenham, Fenerbahçe forması giyen Polonyalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Haberin detayında İngiliz devinin Szymanski'yi transfer etmek için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan 24 yaşındaki 10 numara, 12 gol atarken 14 de asist yaptı.

AVUSTRALYA KRALI SİNNER



AVUSTRALYA Açık'ta mutlu sona İtalyan raket Jannik Sinner ulaştı. Jannik Sinner, tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 2-0 geriden gelerek 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup etti.



ALPEREN HOUSTON'A YETMEDİ

NBA'DE Houston Rockets, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 106-104 yenildi. 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 11 ribaunt, 2 asistle oynadı.



FİLE DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN

VODAFONE Sultanlar Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler, karşılaşmanın setlerini 24-26, 21-25, 16-25 sonuçlarla kazandı.

ONUACHU DERBİDE YOK

TRABZONSPOR'UN Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Umar Sadıq'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Nijerya milli takımının Afrika Kupası kadrosuna dahil edilmişti. Şu ana kadar sadece 4 dakika süre alabilen 29 yaşındaki forvet bu süreçte Trabzonspor'da 4 maç kaçırdı. Nijerya'nın son 16 turunda Kamerun'u 2-0 mağlup edip çeyrek finale çıkmasının ardından Onuachu'nun Trabzonspor'a geri dönüşü uzadı. Yıldız futbolcunun gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceği netlik kazandı.

TRABZON MORAL ARIYOR

TRABZONSPOR Süper Lig'in 23. haftasında bugün 20.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Trabzonpor'da Hüseyin, Baniya sakat. Denswil hazır değil. Pepe, Onuachu ve Trezeguet ise Afrika Kupası'nda oynadıkları için olmayacaklar.