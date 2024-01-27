Alperen Şengün adım adım büyük başarıya gidiyor! Milli pivotun All-Star’a seçilmesi bekleniyor

NBA'de büyük heyecanla beklenen 2024 All-Star için oylama sona erdi ve ilk beşe seçilmeye hak kazanan yıldızlar ve takım kaptanları belli oldu. Oylamayı zirvede bitiren LeBron James ve Giannis Antetokounmpo takım kaptanları olurken oylamada Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise aldığı 1 milyon 821 bin 202 oy ile ile yedek listede yer aldı. Özellikle bu sezon gösterdiği performans ile NBA'e damga vuran 21 yaşındaki pivot, taraftarlar oylaması ile belirlenen listede tüm oyuncular arasında 15. tüm forvetler arasında 8. Batı Konferansı forvetleri arasında 5. ve Batı Konferansı'nda ise 8. basamakta bulunuyor. Batı Konferansı'ndan 12 oyuncu All-Star'a seçilecek ve Alperen şu an 8.sırada yer alıyor. Seçilecek oyuncular için son kararları artık genel menejerler ve koçlar verecek. All-Star'a katılacak olan diğer oyuncuları 1 Şubat günü takımların koçları açıklayacak. Bu sezon NBA'e Alperen Şengün'ün All-Star'da mücadele etmesi bekleniyor.

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