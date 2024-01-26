Adım adım Lascelles: Beşiktaş İngiliz stoperin transferine çok yaklaştı

Beşiktaş'ta teknik ekibin talebiyle yapılacak transferlerde öncelik verilen mevki stoper oldu. Savunmasını güçlendirmek isteyen ve bu yönde somut adımlar atan yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'de karar kıldı. Kartal, temasları sıklaştırdı ve yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Önce oyuncuyla uzlaşan Siyah-Beyazlılar, Newcastle United'a da teklifini sunarak her iki tarafı da ikna etmeyi başardı.

BEDELSİZ 'KARTAL' OLABİLİR

Jamaal Lascelles ve temsilcisi, Newcastle ile de bir toplantı yaptı. 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek Lascelles, Beşiktaş'a bedelsiz gitmek için kulübünden izin istedi. 2015'ten bu yana İngiliz ekibinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek Lascelles, bu sezon 14 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada boy gösterdi.