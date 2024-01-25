Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal maç sonunda sergilenen oyunu ve takımı övdü!

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bu galibiyet çok çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımdı. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik" diye konuştu.

KİLİDİ AÇMAKTA ZORLANDIK

Kartal, "11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde. Bunun 30'u ilk yarı 11'e 11'ken. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynadık. Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna domine ettik. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik . Böyle maçlar stresli olur. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

BÖYLE YAPARSAN PENALTI VERİRLER

Fenerbahçe'nin 90+2'de kazandığı penaltıyı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi.Usta yorumcu, "Bu hareketi yaparsan penaltı verirler. Başakşehir'li oyuncunun koluyla topa müdahalesi çizginin üstünde veya içerisinde. tartışmasız çok net penaltı." dedi. Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan da çok tarşılan pozisyon için,"Verilebilecek bir penaltıymış" yorumunu yaptı.

DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ!

F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, Başakşehir maçı sonrasında hakem kararlarına tepki gösterdi. Baki, "Batshuayi'nin pozisyonundan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrarı gösterdi. Bu da canlı yayına aykırı bir durum. Herkes istediği gibi karşımıza dikiledursunlar, biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler" dedi. Selahattin Baki, "Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum" diye konuştu.

FENER'DEN BOMBARDIMAN!

Fenerbahçe, Başakşehir maçında istatistikleri alt üst etti. Sarı-Lacivertliler dün gece hücum anlamında herşeyi denedi. Başakşehir ceza sahasında topla 71 kez buluşan Fenerbahçe, bu sayıya ulaşan ilk takım oldu. 30 şut deneyen Sarı Kanarya, 3.15 gol beklentisi yakaladı. Fenerbahçe'nin 30 şutunun 7'si kaleyi buldu. 5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Kanarya aradığı 90+2. dakikada penaltıdan buldu. Fenerbahçe 90 dakika boyunca 7 korner kullanırken ev sahibi Başakşehir ise maçı köşe vuruşu atmadan tamamladı.

UÇAKTAN İNDİ KADROYA GİRDİ

Fenerbahçe'de, Gana Milli Takımı'ndan dönen Alexander Djiku maç kadrosuna alındı. 29 yaşındaki stoper yaklaşık 7 saatlik uçak yolculuğunun ardından maç günü İstanbul'a gelmişti.

JAYDEN BAŞKENTTE CEZALI

Sarı-Lacivertliler'de Başakşehir maçında sarı kart gören 21 yaşındaki Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. Genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı.

FENER'DE BONUCCİ ŞOKU

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki İtalyan stoperi Leonardo Bonucci adalesindeki ağrılar nedeniyle Rams Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Tecrübeli stoperin yerine savunmanın göbeğinde Serdar Aziz görev yaptı.