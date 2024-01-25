Başakşehir 10 kişi kaldı Fenerbahçe dünyaları kaçırdı! 3 puan penaltı ile geldi

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yendi. 27. dakikada Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi. 41'de Dzeko'nun ceza sahası içindeki plase vuruşunda kaleci Volkan bir kez daha sahneye çıktı ve kalesini gole kapattı. 44'te Tadic'in şutunda top üst direğin hemen üzerinden dışarı çıktı. 45+5'te Oosterwolde'nin ortasında Dzeko bekletmeden vurdu ancak Volkan Babacan topu kornere çeldi. 45+2'de ikinci sarı kartını gören Figueiredo kızardı.

ÜST ÜSTE İNANILMAZ FIRSATLAR

57'de Tadic'in yaptığı ortaya iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunu kaleci Volkan kurtardı. 2 dakika sonra Cengiz'in ceza sahası dışından sert şutu direğin heman yanından dışarı çıktı. 72'de Cengiz Ünder kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yan filelere taktı. 90+2'de Szymanski'nin şutu Onur'un koluna çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Batshuayi gole çevirdi ve Fener liderliği devam ettirdi.

BU KEZ İKİSİ BİR ARADA!

Geçen hafta Samsunspor önünde şok bir beraberlik alan Fenerbahçe'de en çok tartışılan konu, teknik direktör İsmail Kartal'ın skor 1-1'ken Dzeko'yu oyundan almasıydı. Hafta boyunca çok fazla eleştirilen tecrübeli hoca dün aynı hatayı yapmadı. Kartal skor gelmeyince yine Batshuayi'yi oyuna aldı. Ama bu kez Dzeko çıkmadı. Fener çift forvetle maçı kazandı.

MONTELLA BAŞAKŞEHİR'DE!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. İtalyan teknik adamın yardımcıları da karşılaşmayı izledi.

VOLKAN'DAN 8 KURTARIŞ

10 Kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir direnç gösteren Başakşehir'de gecenin yıldızı kaleci Volkan Babacan oldu. Kariyer maçlarından birisini oynayan tecrübeli file bekçisi geceyi 8 kurtarışla tamamladı. Ancak Volkan uzatmalarda Batshuayi'nin penaltı engel olamadı.

SEVGİYLE AŞKLA OYNUYORUM!

Attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'yi zafere taşıyan Michy Batshuayi 90 dakikanın ardından duygularını paylaştı. Belçikalı yıldız, "Beni motive eden takım arkadaşlarım ve hocam. Camiadaki herkes bana güveniyor. Ben de sevgiyle, aşkla Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" ifadesini kullandı.