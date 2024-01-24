NBA’in efsane ismi Hakeem Olajuwpn milli yıldızımıza övgüler yağdırdı! "Maşallah Alperen maşallah"

NBA'in ve Houston Rockets'ın efsane pivotlarından biri olan Hakeem Olajuwon, milli oyuncumuz Alperen Şengün için övgü dolu sözler sarf etti.

AMAN NAZAR DEĞMESİN...

61 yaşındaki Olajuwon, "Çok genç ve heyecanlı. Öğrenmeyi çok seviyor, çok iyi bir kumaşı var. Çok yaratıcı bir oyuncu. Rakiplerini kandırıyor, kendine güveniyor. Onun ne kadar esnek ve çevik olduğunu görünce büyülendim" dedikten sonra sonra Alperen'e nazar değmemesi için "Maşallah Alperen maşallah" ifadesini kullandı. 61 yaşındaki Houston Rockets efsanesi, takımıyla 2 kez NBA şampiyonluğu yaşamış ve NBA tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilmişti. Alperen Şengün ile arası çok iyi olan Hakeem Olajuwon, milli yıldızımızla sık sık bir araya gelip ona tavsiyelerde bulunuyor. Alperen Şengün aynı zamanda Houston Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon ile birlikte bir maçta en çok asist yapan (12) pivot olma unvanını elinde tutuyor.

EFSANEDEN TAM DESTEK

Alperen Şengün, büyük saygı duyduğu Hakeem Olajuwon ile çok özel bir iletişiminin olduğunu söylüyor.