Hastalanana-anneye ödeme devletten

Sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor.
BUNLARA DİKKAT!
Mevzuata göre; sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.
İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Rapor parası gelire göre değişirken, Temmuz zammıyla birlikte asgari ücretlilerin ödemesi artacak. En düşük günlük rapor parası ayakta tedavilerde 222,40 liradan 298,10 liraya, yatarak tedavilerde 166,80 liradan 224,58 liraya çıkacak.