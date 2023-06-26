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    Hastalanana-anneye ödeme devletten

    Asgari ücretteki artış hastalık, iş kazası ve annelik gibi hallerde sigortalılara verilen rapor parasını etkileyecek. En düşük rapor parası yatarak tedavilerde 223, ayakta tedavilerde 298 liraya çıkarken, annelerde de 33 bin 387 lira olacak.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Hastalanana-anneye ödeme devletten

    Sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor.



    BUNLARA DİKKAT!
    Mevzuata göre; sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

    İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Rapor parası gelire göre değişirken, Temmuz zammıyla birlikte asgari ücretlilerin ödemesi artacak. En düşük günlük rapor parası ayakta tedavilerde 222,40 liradan 298,10 liraya, yatarak tedavilerde 166,80 liradan 224,58 liraya çıkacak.

        Asgari ücretli annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları iş göremezlik ödeneği de 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek.

        Hastalık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneğini 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, intörn öğrenciler, ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar alabiliyor.



        ESNAFA DA VAR
        Analık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneğinden de 4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (SSK), 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (Bağ-Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar yararlanabiliyor. Ödemeler maaşa göre değişiyor.

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