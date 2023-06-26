Hastalanana-anneye ödeme devletten





ESNAFA DA VAR

Analık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneğinden de 4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (SSK), 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (Bağ-Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar yararlanabiliyor. Ödemeler maaşa göre değişiyor.

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