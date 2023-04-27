Türkiye'ye nefes aldıracak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk etap da açılış için sayılı günler!

Cumhuriyet tarihinin en büyükyeşil alan adımı olan millet bahçeleri projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gelinen noktayı detaylarıyla açıkladı.

2018'de başlayan projede hedefin 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metrekareye çıkarmak olduğunu belirten Bakanlık, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi ile şu an itibariyle 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldığını duyurdu.

10 YILDA 1.000 BAHÇE

2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarının 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırılması hedeflenirken, ülkemize 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarının 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.



73.3 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Türkiye genelinde 121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor.

-Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi, 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alanda



-İhale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alanda



-Projelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesi 14 milyon 853 bin 838 metrekarelik yeşil alanda



-Yer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alanda



-Toplamda 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanda yer alıyor.



İSTANBUL'A 48 PROJE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yeşil alan miktarını artırmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da 33 millet bahçesi yapım aşamasında, 15 millet bahçesi ise tamamlandı. 34.643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin metrekarelik İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor.



AÇILIŞ 29 NİSAN'DA

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Nisan'da açılması planlanıyor. Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Burada şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90'a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor" dedi.



İstanbul'da 39.870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215.178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173.252 metrekarelik Beşiktaş Millet Bahçesi, 275 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37.381 Silivri Millet Bahçesi, 75.660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı tamamlanınca vatandaşa nefes aldıracak.