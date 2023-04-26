Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşurken, çalışmaya devam edenler ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde ediyor. Emekli olan özel sektör çalışanlarının primleri yüzde 15'ten 7.5'e inerken, eğer aynı işyerinde devam ediliyorsa işverenin hissesinde de 5 puanlık indirim uygulanıyor. 5 puanlık avantajın detaylarına SGK bir genelgeyle açıklık getirdi. İşte detayları...



Primde 5 puanlık indirimden hangi işverenler yararlanacak? İşveren nelere dikkat etmeli?

-Çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı.

-Çalışan 3 Mart 2023 ve sonrasında emekli aylığı talebinde bulunmalı ve 5510 Sayılı Kanun'un EYT'lilere emekliliği düzenleyen geçici 95'inci maddesi kapsamında emekli aylığı bağlanmalı.

-İşyeri özel sektör işverenine ait olmalı.

-Aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yasal süresi içinde verilmeli.

-İşverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası-zammı borcu bulunmamalı.

-Primler yasal süresi içinde ödenmeli.

-İşverenin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespit bulunmamalı.

-30 günlük sürenin bitim tarihinin hafta tatili ya da resmi tatile rastlaması halinde 30 günlük sürenin uzatımına gidilmeyecek. Buna dikkat edilmeli.



-İşverenler tarafından düzenlenen işten ayrılış bildirgeleri ile işe giriş bildirgelerindeki işyeri sicil numaraları aynı olmalı.

-5 puanlık indirim aynı işyerinde çalışıldığı sürece devam edecek.



5 puanlık indirim işverene nasıl yansıyacak?

Sosyal güvenlik destek primi, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen brüt kazanç üzerinden alınıyor. 5 puanlık prim indirimi de bu alt ve üst sınır içinde yer alan kazanca uygulanacak. Mevcut asgari ücrete göre indirilecek aylık prim tutarı 500,40 ile 3 bin 753 lira arasında olacak.



Birden fazla işyerinde çalışan işçi için hangi işveren indirimden yararlanabilecek?

5510 sayılı Kanun'un geçici 95'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşlılık ve emekli aylığı talebi nedeniyle '8-Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme' işten çıkış kodundan sigortalının işten ayrılışını veren her bir işyeri, aranan şartları sağlaması kaydıyla bu sigortalıdan dolayı 5 puanlık bu indirimden yararlanabilecek.



Çalışmaya devam edenin maaşı artacak mı?

Emekli olup çalışmaya devam edenlerden yüzde 14 SGK ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesintisi yerine yüzde 7.5'lik sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi yapılacak. Asgari ücretli çalışanın aylık prim kesintisi bin 501 lira 20 kuruştan 750,60 liraya inecek. Bu tutardan da 112,59 lira gelir vergisi kesilecek. İşçinin eline 9 bin 144 lira 81 kuruş net ücret geçecek. Yani brüt 10 bin 8 lira asgari ücretle çalışanın net ücreti emeklilik öncesi 8 bin 506 lira iken, emeklilik sonrası 9 bin 144 liraya çıkacak. İşçinin net ücreti 638,1 lira artacak. Bu avantaj maaşa göre daha da artacak.



Prim avantajı tüm çalışanların maaşına yansıyacak mı?

İşçi priminde yaşanan bu fark, işverenle brüt maaş üzerinden anlaşma yapanlara yansıyor. Net maaştan anlaşanlarda ise bu fark işveren tarafından değerlendiriliyor.



EV İŞLERİ YAPAN DA YARARLANACAK

Ev işlerinde çalışanlar için de 5 puanlık indirimden yararlanılabilecek mi?

İndirimden, ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanun'un ek 9'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.