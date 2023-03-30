Devlet vatandaşın yanında! Kalıcı konutlar teslim ediliyor

Türkiye'de meydana gelen felaketler sonrasında en çok ihtiyaç duyulan konu barınma oluyor. Gerek deprem gerekse sel, yangın gibi felaketler sonrası vatandaşlara hem geçici hem de kalıcı konutların bir an önce verilmesi gerekiyor. Son yaşadığımız depremler, sel ve yangınlar sonrasında hızla aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı her afet bölgesinde kalıcı konutları yapıp vatandaşlara teslim ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 ve 2022 yılları arasında yaşanan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve sosyal donatılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi" dedi.







45 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Bakan Kurum, bugüne kadar teslim edilen konut sayısının 45 bini bulduğunu belirterek, "Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır ve tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak" şeklinde konuştu. Söz verilen sürede teslim edilen konutlarla ilgili bilgiler ise şöyle:

■ 2020 Sivrice depremi sonrasında Elazığ ve Malatya'da 33 bin 821 konutun inşası tamamlandı.

■ İzmir'deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı.

■ 2021 Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

■ 2022 Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

■ Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konutun inşası tamamlandı.

■ Rize'de 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.



SİNOP'A GÜVENLİ KONUT YAPILDI

Sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. İnşa edilen konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı. Bakanlık tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören iş yerleri onarılırken, bölgede toplam 56 yeni dükkân yapıldı.



TARİHI YAPILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şehirlerin adeta hafızası olan kent meydanlarımızı "Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı" anlayışıyla gün yüzüne çıkartıyor. Tarihi Kent Meydanları projesi ile 45 ilde; 80 tarihi meydan yeniden ihya ediliyor. 2033 yılına kadar ihya edilen tarihi kent meydan sayısının 250'ye çıkarılması hedefleniyor. Bu çalışmalardan birisi de Sinop'ta gerçekleşti. Kent meydanı projesi ile Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin tarihi izlerini taşıyan Sinop'un tarihi misyonu gözler önüne serildi. Sinop Kalesi ihtişamlı görüntüsüne kavuştu.







SOSYAL KONUT HAMLESİ VAR

Kastamonu ve Sinop'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi ile yapı stoku güçleniyor. Sosyal konut projesi kapsamında Sinop'ta 676 konut ve bin konut amaçlı alt yapılı arsa, Kastamonu'da bin 118 konut ve bin 750 konut amaçlı altyapılı arsa ve 100 iş yeri vatandaşların hizmetine sunuldu.



KASTAMONU'DA YARALAR SARILDI

11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta tarihin en büyük sel felaketlerinden birisi yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkım işlemlerini ve yeni binaların yapımını kısa sürede tamamlandı. Kastamonu'da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesi 248'i 2+1, 401'i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı.