Emekliye maaş ’zam’anı

Milyonlarca emekli, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar yarından itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Bağ- Kur'lular ise ayın 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak. Ödemeler tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde yapılacak.



REFAH PAYI YETİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre yüzde 15.40 çıkan Ocak zammı refah payıyla yüzde 30'a yükseltildi. Taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya ulaştı. Bunlara ilişkin yasal düzenleme de yürürlüğe girdi. Emekliler bu ay maaş günlerinde hesaplarında bu artışları görecek. Önce tüm maaşlara yüzde 30 zam yansıtılacak. Maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanacak. Artışın yansıtılmasının ardından ek ödeme dahil aylığı 5 bin 500 liranın altında kalan emekliler ise ikinci bir artıştan yararlanacak, yapılacak ödeme 5 bin 500 liraya tamamlanacak. En düşük ödemenin 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkmasıyla kimi emeklilerin eline geçecek parada yüzde 57.14 artış olacak.



BUNLARA DİKKAT!

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta zammın hangi paraya ekleneceği konusu. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında ek ödeme dahil aylığı 3 bin 500 liranın altında kalanlara 3 bin 500 lira ödeme yapılıyordu. Burada yüzde 30'luk Ocak zammı 3 bin 500 liraya değil, kök maaşa yansıtılacak. Bu ay yüzde 30 zammın eklenmesinin ardından 5 bin 500 lira ve üzerine çıkan emekli aylıklarına ise ikinci bir artış olmayacak.



DUL VE YETİM DE ALACAK

Yüzde 30 zam ve taban aylık düzenlemeleri dul ve yetimlere de yansıtılacak. Dul ve yetimlerin ölüm aylığı ödemeleri de yüzde 30 oranında zamlanacak. Bu artış sonrası yüzde 50 hissesi olanın ölüm aylığı 2 bin 750, yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığı 4 bin 125, yüzde 25 hissesi olanın ölüm aylığı ise bin 375 liradan az ise yapılacak ödeme bu tutarlara tamamlanacak.



ÇİFTE 'FARK' GELİYOR

Memur emeklilerine ise çifte zam farkı ödenecek. Öncelikle tüm memur emeklilerine, Ocak ayında yüzde 30 zam ile oluşan fark yatırılacak. Ayrıca memurları ve emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de dünden itibaren yürürlüğe girdi. Memur emeklileri bir artışı da bu düzenlemeyle kazandı. Ek gösterge ile aylıklarda yaşanan artış için de emeklilere fark ödemesi yapılması söz konusu olacak. Ödeme tarihlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.