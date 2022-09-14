Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği sosyal konut projesinde perde kalktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır" dedi. İlk etapta 250 bin konut, 50 bin arsa, 10 bin iş yerinin yer aldığını aktaran Erdoğan, başvuruların bugün başlayıp Ekim sonuna kadar devam edeceğini, temelin ise yılbaşında atılacağını müjdeledi. Erdoğan, İlk Evim, İlk İş Yerim adı verilen projeyi şöyle anlattı:



900 MİLYARLIK YATIRIM DEĞERİ: Bu büyüklükteki bir proje, yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak. Ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracak.



2 YILDA BİTECEK: Bu devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin altyapılı konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz.



50 BİNİ İSTANBUL'DA OLACAK: Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da yer alacak.



YÜZDE 40 İNDİRİMLİ: Konutların maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak fiyatları belirledik. Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecek. 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi, 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.



18 BİN TL SINIRI: Bu kampanyaya İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaş başvurabilecek. Toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.



7 BÖLGEDE FAİZSİZ ARSA: 7 ayrı bölgede belirlediğimiz arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle satılacak. Arsayı alanlar burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. İnşa sürecinde mimari ve mühendislik desteği de verilecek. 350-500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği yöntemle satılacak.



GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞYERİ: 10 bin yeni iş yerini küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.



BAŞVURU ŞARTLARI

■ T.C. vatandaşı olmak.

■ 18 yaşını doldurmak.

■ Proje il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak.

■ Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması.

■ TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak.

■ Aylık hane halkı gelirinin en fazla İstanbul için net 18 bin, yurt genelinde 16 bin TL olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç).

■ Bir hane halkı adına tek başvuru yapılması.



EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesinin 100 milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçireceğini, ekonomiyi güçlendireceğini, yüz binleri aşan sayıda insana iş kapısı açacağını söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceklerini belirten Kurum, "Son nefesimize kadar kökleri bin yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü imkanı seferber etmeye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aziz milletin hizmetkarı olmaya, tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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