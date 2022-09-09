Ayda 194 TL’ye ikinci emeklilik

Mevcut asgari ücrete göre ayda 194,13 liradan başlayan ödemelerle çalışanlara 10 yıl 56 yaş şartıyla ikinci emeklilik yolunu açan Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) pek çok teşvik sağlanıyor. 6.5 milyon seviyesindeki katılımcı sayısının yeni teşviklerle artması beklenirken, 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da da (OVP) sistemle ilgili hedeflere yer verildi.
YENİ TEŞVİKLER GELDİ
Otomatik katılım için, bu yılın başında önemli düzenlemeler yapıldı. Çıkarılan yasa ile birikimlere sağlanan devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a yükseltilirken, 45 yaşından büyüklerin talep etmesi halinde OKS'ye girebilmesinin yolu açıldı. Ayrıca nakit ihtiyacı doğan katılımcıların bunu sistemden çıkmadan karşılayabilmesine yönelik yasal altyapı hazırlandı. Uygulama detayları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek olan yeni düzenlemeler ile birlikte katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı gibi hallerde nakit paraya ihtiyaç duyarsa, birikimlerinden kısmen ödeme alabilme fırsatına sahip olacak. Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesaptaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar olan tutarda bir ödeme alınabilecek. Katılımcılara, ayrıca belli şartlar dahilinde, alacakları birikimin yüzde 25'ine kadar hesabındaki devlet katkısı da verilebilecek. Böylece sistemden çıkmadan nakit ihtiyaçları karşılanacak. Uygulama detaylarının kısa süre içinde belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde yeni teşvikler de söz konusu olabilecek.
YENİ TEŞVİKLER GELDİ
Otomatik katılım için, bu yılın başında önemli düzenlemeler yapıldı. Çıkarılan yasa ile birikimlere sağlanan devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a yükseltilirken, 45 yaşından büyüklerin talep etmesi halinde OKS'ye girebilmesinin yolu açıldı. Ayrıca nakit ihtiyacı doğan katılımcıların bunu sistemden çıkmadan karşılayabilmesine yönelik yasal altyapı hazırlandı. Uygulama detayları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek olan yeni düzenlemeler ile birlikte katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı gibi hallerde nakit paraya ihtiyaç duyarsa, birikimlerinden kısmen ödeme alabilme fırsatına sahip olacak. Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesaptaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar olan tutarda bir ödeme alınabilecek. Katılımcılara, ayrıca belli şartlar dahilinde, alacakları birikimin yüzde 25'ine kadar hesabındaki devlet katkısı da verilebilecek. Böylece sistemden çıkmadan nakit ihtiyaçları karşılanacak. Uygulama detaylarının kısa süre içinde belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde yeni teşvikler de söz konusu olabilecek.