Çalışmadan emeklilik! Ev kadınlarına da emeklilik imkanı veren uygulama

Ülkemizde emeklilik yollarından biri isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Çalışma imkanı bulamayanlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta, primi eksik olanların da imdadına yetişiyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

■ Kimler başvurabilir?

5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

18 yaşını dolduranlar başvurabilir.



■ Nereye ve nasıl başvurulmalı?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler en yakın sosyal güvenlik merkezlerine başvurabiliyor. e-Devlet'ten de başvuru yapılabiliyor.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli oluyor.



■ Başlangıç tarihi nasıl hesaplanıyor?

Başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlıyor.



■ Ne kadar prim ödeniyor?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. En düşük prim miktarı aylık 2 bin 70 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.



■ Nasıl sona eriyor?

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona eriyor.



■ Süre hangi kapsamda oluyor?

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul ediliyor.



■ Sağlıktan yararlanma mümkün mü?

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Üstelik sadece kendilerine değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor.