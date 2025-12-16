Beşiktaş'tan Loftus Cheek hamlesi!
Beşiktaş, Milan'ın 29 yaşındaki orta sahası Ruben Loftus Cheek'i transfer etmek için atağa kalktı. İtalyan ekibinin yıldızı, eski takım arkadaşı Tammy Abraham'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş transferde atağa kalktı...
Siyah- Beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız bir orta saha katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki ismin ise Milan'ın İngiliz orta sahası Ruben Loftus Cheek olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın devre arasında takımdan ayrılması beklenen İngiliz orta sahanın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
TAMMY ABRAHAM'DAN BİLGİ ALDI
Ruben Loftus-Cheek'in eski takım arkadaşı Tammy Abraham ile transferi hakkında konuştuğu öğrenildi. Loftus- Cheek'in Abraham'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı gelen haberler arasında...