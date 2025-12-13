Rafa Silva derbi kadrosuna alınmadı!

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş, Rafa Silva'yı Trabzonspor maçı kadrosuna dahil etmedi. Öte yandan Beşiktaş'ın açıkladı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu yer almazken, Svensson da kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu maç öncesi Rafa Silva hakkında kararını verdi.

Beşiktaş'ın zorlu deplasman için açıkladığı kamp kadrosunda yıldız futbolcuya yer verilmedi.

Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın açıkladı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu yer almazken, Svensson da kafileye dahil edilmedi.

