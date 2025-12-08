Sergen Yalçın Cengiz Ünder için üzücü haberi duyurdu! "Durumu ciddi"
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, Cengiz Ünder'in sakatlığının ciddi olduğunu söyledi.
Sergen Yalçın, mücadelede üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirterek puan kaybının üzücü olduğunu ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, oyunun belli bölümlerinde istedikleri tempoya çıkamadıklarını ancak buna rağmen galibiyete yakın tarafın Beşiktaş olduğunu vurguladı.
"HAKEMLER ÖZELEŞTİRİ YAPMALI"
Hakemlerin özeleştiri yapması gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Önce hakemlerden başlayayım. Futbol ortamı çok sağlıksız. Hakem camiasının özeleştiri yapması gerekiyor. Yazık! Rakip takım ikinci yarı yerde yatmaktan 10-12 dakika süre çaldı. 4. hakeme bu kadar yerde yatılmaz diyorum. Oyuncuyu dışarı da çıkarmıyorlar. Bizim maçlarda oyuncular sürekli sahada tedavi oluyor." ifadelerini kullandı.
"ŞANSSIZLIK DA VARDI"
Çok pozisyon kaçırdıklarını söyleyen Sergen Yalçın şu sözlerle devam etti: "Savunma anlamında, bireysel hatalardan, bu seviyede olmaması gereken çok basit goller yiyoruz. Bireysel hataların çözümü yok futbolda. Hücum anlamında, bir maçta kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Bugün kaç pozisyonumuz var? Takım iyi oynadı. Sonuç gelmeyince bunlar geçmiyor. Takımın girdiği pozisyonlar, saç baş yolduracak cinstendi. 8 tane oldu herhalde oldu basit ve bireysel hatalar. Takımın mücadelesinden, ön alan baskısından çok memnunuz ama skor gelmediğinde futbol sıkıntılı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Bu skorlar, geldiğimiz yeri de göstermiyor. Geldiğimizden bu yana istatistik olarak çok fark var ama sonuca yansımadığı için ön plana çıkmıyor. Bugünkü maçta çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Biraz şanssızlık vardı. Yazık oldu diyebilirim."
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Son olarak Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sakatlığı için konuşan Sergen Yalçın şu sözlerle cümlelerini noktaladı: "Tam oyuncuların durumlarını bilmiyorum. Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Jota'nın durumunu da bilmiyorum. Var orada oynayacak oyuncularımız. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."