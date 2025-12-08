Sergen Yalçın Cengiz Ünder için üzücü haberi duyurdu! "Durumu ciddi"

Sergen Yalçın, mücadelede üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirterek puan kaybının üzücü olduğunu ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, oyunun belli bölümlerinde istedikleri tempoya çıkamadıklarını ancak buna rağmen galibiyete yakın tarafın Beşiktaş olduğunu vurguladı.

"HAKEMLER ÖZELEŞTİRİ YAPMALI"

Hakemlerin özeleştiri yapması gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Önce hakemlerden başlayayım. Futbol ortamı çok sağlıksız. Hakem camiasının özeleştiri yapması gerekiyor. Yazık! Rakip takım ikinci yarı yerde yatmaktan 10-12 dakika süre çaldı. 4. hakeme bu kadar yerde yatılmaz diyorum. Oyuncuyu dışarı da çıkarmıyorlar. Bizim maçlarda oyuncular sürekli sahada tedavi oluyor." ifadelerini kullandı.