Beşiktaş Gaziantep FK maçında penaltı bekledi! VAR'dan kritik karar
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda Gaziantep FK’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısının son anlarında siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundu. Ancak beklenen karar çıkmadı.
Beşiktaş, 45+2. dakikada Jota Silva üzerinden gelişen pozisyonda penaltı bekledi. Portekizli oyuncu, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yakın mesafeden sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
Şut anında Jota Silva'nın yerde kalması üzerine Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklentisiyle hakeme itiraz etti.
PENALTI ÇIKMADI
Pozisyon VAR tarafından kontrol edildi ancak hakem Kadir Sağlam'a bir izleme tavsiyesi gelmedi. Böylece oyun penaltı kararı çıkmadan devam etti.