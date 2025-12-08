Beşiktaş Gaziantep FK maçında penaltı bekledi! VAR'dan kritik karar

Beşiktaş, 45+2. dakikada Jota Silva üzerinden gelişen pozisyonda penaltı bekledi. Portekizli oyuncu, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yakın mesafeden sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

Şut anında Jota Silva'nın yerde kalması üzerine Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklentisiyle hakeme itiraz etti.

PENALTI ÇIKMADI

Pozisyon VAR tarafından kontrol edildi ancak hakem Kadir Sağlam'a bir izleme tavsiyesi gelmedi. Böylece oyun penaltı kararı çıkmadan devam etti.