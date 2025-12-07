Kartal'dan 10'da 10'luk muhteşem seri! Karşıyaka - Beşitkaş GAİN: 73-86 | MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi’nde liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN, deplasmanda Karşıyaka’yı 86-73 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki karşılaşmadan yenik ayrılan Karşıyaka ise üst üste 8. mağlubiyetini alarak düşme hattından çıkamadı.
Mücadeleye 7-0'lık seriyle giriş yapan Beşiktaş'a, Karşıyaka Alston'un dış atışlarıyla karşılık verdi ve skor dengeye geldi. Periyotun son anlarında Lemar'ın Gordic'ten kaptığı top sonrası attığı turnike, Beşiktaş'ın ilk çeyreği 18-15 önde tamamlamasını sağladı.
Karşıyaka, ikinci periyotta Gordic'in üçlüğüyle 26-24 öne geçmeyi başardı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Lemar ve Dotson'un etkili performansıyla 11-0'lık seri yakalayan Beşiktaş, kontrolü tekrar ele alarak devreye 44-34 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte takımlar karşılıklı sayılar buldu. Beşiktaş farkın kapanmasına izin vermeyerek periyodu 65-55 önde geçti.
Son periyotta da oyun üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, parkeden 86-73 galip ayrılarak ligdeki müthiş serisini 10 maça çıkardı.