Paulo Dybala transfer için kararını verdi
Boca Juniors, kış transfer döneminde dünyaca ünlü yıldız Paulo Dybala’yı kadrosuna katmak için planlarını devreye aldı. Arjantin ekibinin hedefleri netleşirken, transfer sürecine dair son durum da ortaya çıktı.
Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Boca Juniors, Paulo Dybala'yı transfer listesine dahil etmiş durumda. Ancak Arjantin temsilcisinin ilgisine rağmen, ocak ayı için şu ana kadar Roma ile yapılmış resmi bir görüşme bulunmuyor.
DYBALA'NIN ÖNCELİĞİ ROMA
Haberde, Paulo Dybala'nın mevcut önceliğinin Roma'da kalmak olduğu özellikle vurgulandı. Yıldız futbolcunun, 2026 yazında sona erecek sözleşmesi öncesinde geleceğine dair kararını aceleye getirmek istemediği ve sezon tamamlandıktan sonra değerlendirme yapmayı planladığı aktarıldı.
TRANSFER KARARI SEZON SONUNA KALDI
Paulo Dybala'nın, sezonun geri kalan bölümünde Roma'daki durumunu görmek istediği ve bu nedenle ocak ayında bir ayrılığa sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bu yaklaşım, Boca Juniors'un kısa vadeli planlarını şimdilik askıya almış durumda.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev alan Paulo Dybala, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldızın sezon içindeki performansı, hem Roma'nın hem de talip kulüplerin kararlarında belirleyici rol oynayacak.