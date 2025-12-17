Paulo Dybala transfer için kararını verdi

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Boca Juniors, Paulo Dybala'yı transfer listesine dahil etmiş durumda. Ancak Arjantin temsilcisinin ilgisine rağmen, ocak ayı için şu ana kadar Roma ile yapılmış resmi bir görüşme bulunmuyor.

Paulo Dybala (AA) DYBALA'NIN ÖNCELİĞİ ROMA Haberde, Paulo Dybala'nın mevcut önceliğinin Roma'da kalmak olduğu özellikle vurgulandı. Yıldız futbolcunun, 2026 yazında sona erecek sözleşmesi öncesinde geleceğine dair kararını aceleye getirmek istemediği ve sezon tamamlandıktan sonra değerlendirme yapmayı planladığı aktarıldı.