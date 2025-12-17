Juventus'ta Kenan Yıldız bilmecesi!





ARSENAL VE CHELSEA DEVREDE



Konu ile ilgili ne Juventus'tan ne de 20 yaşındaki oyuncudan açıklama yapılmıyor. Çizme basınına göre milli oyuncu için İngiltere'den iki dev kulüp devreye girdi. Chelsea ve Arsenal'in Kenan Yıldız için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

