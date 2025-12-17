PODCAST CANLI YAYIN

Juventus'ta Kenan Yıldız bilmecesi!

Milli oyuncu Kenan Yıldız ve Juventus arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin tamamen durma noktasında. Yıldız oyuncu ile Arsenal ile Chelsea ilgileniyor.

Juventus'ta başarılı bir grafik çizen Kenan Yıldız, kısa sürede tüm dünyada adından bahsettirmeyi başardı.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA

Torino ekibi, bir süredir milli oyuncunun sözleşmesini yenilemek istiyor. Ancak çıkmaza giren görüşmelerin tamamen durduğu iddia edildi.



ARSENAL VE CHELSEA DEVREDE

Konu ile ilgili ne Juventus'tan ne de 20 yaşındaki oyuncudan açıklama yapılmıyor. Çizme basınına göre milli oyuncu için İngiltere'den iki dev kulüp devreye girdi. Chelsea ve Arsenal'in Kenan Yıldız için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

