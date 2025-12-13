Berke Özer'e dev talip!





Manchester City, geride kalan yaz transfer döneminde Gianluigi Donnarumma ve James Trafford gibi iki kaleci transferi yapmıştı ancak Trafford'un, İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Pep Guardiola'nın, Berke Özer'i, Donnarumma'nın arkasında ikinci kaleci olarak düşündüğü belirtildi.



Lille'in ise Berke Özer konusunda bonservis beklentisinin yüksek olduğu yazıldı.



Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Lille'e giden Berke Özer, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

