Berke Özer'e dev talip!

Lille forması altında bu sezon özellikle penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken Berke Özer ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
Berke Özer'e dev talip!

Fichajes'te yer alan habere göre, Manchester City, 25 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, Berke Özer transferine onay verdiği yazıldı.



Manchester City, geride kalan yaz transfer döneminde Gianluigi Donnarumma ve James Trafford gibi iki kaleci transferi yapmıştı ancak Trafford'un, İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Pep Guardiola'nın, Berke Özer'i, Donnarumma'nın arkasında ikinci kaleci olarak düşündüğü belirtildi.

Lille'in ise Berke Özer konusunda bonservis beklentisinin yüksek olduğu yazıldı.

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Lille'e giden Berke Özer, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

